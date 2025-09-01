Szoboszlai Dominik góljával nyert a Liverpool

Augusztus 31-én a Liverpool FC a londoni Arsenal FC csapatát fogadta az angol Premier League harmadik fordulójában.

Az egygólos meccs 83. percében szabadrúgást értékesített az ezúttal hátvédként játszó Szoboszlai Dominik. A játékos tűpontos lövéssel 30 méterről vette be az Arsenal kapuját, ezzel a tabella élére röpítve csapatát.

A meccs emberének megválasztott Szoboszlai mellett csapattársa, Kerkez Milos is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. De nem csak a Liverpool magyar sztárjai voltak eredményesek, a hétvégén a török első osztályú Rizesport legyőző Galatasaray futballistája, Sallai Roland is gólpasszt jegyzett.

Mindezek fényében a szurkolók bizakodva várhatják a magyar labdarúgó-válogatott soron következő vb-selejtezős meccseit. Marco Rossi csapata szeptember 6-án Írországban lép pályára, szeptember 9-én pedig a portugálok nemzeti válogatottját fogadja a Puskás Arénában.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan