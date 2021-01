Szuperkupa-győztes a Realt és Barcát is legyőző Athletic Bilbao

A spanyol labdarúgó Szuperkupa aranyérméért az FC Barcelona, és az elődöntőben a Real Madridot búcsúztató Athletic Bilbao csapott össze egymással. A fordulatos, izgalmas mérkőzést hosszabbítás után a baszkok nyerték 3:2-re. A mérkőzés hajrájában Lionel Messit egy durva szabálytalanság miatt kiállították. Olaszországban az Internazionale hazai pályán 2:0-ra nyert a Juventus ellen a 238. Derby d’Italián, a Serie A 18. fordulójában. Angliában nem született gól a címvédő Liverpool és a listavezető Manchester United összecsapásán a Premier League 19. fordulójában.

A spanyol Szuperkupa döntőjében a Barcelona szerezte meg a vezetést: egy Messi, Jordi Alba akció után Antoine Griezmann lőtt a jobb alsó sarokba (1:0), majd két percre rá Alba mellől Óscar de Marcos egyenlített (1:1). A szünetet követően Messi egy szabadrúgást milliméterekkel tekert a bal alsó sarok mellé, majd úgy tűnt, hogy Raúl García a Real Madrid után a Barca ellen is gólt szerez, de a VAR les miatt érvénytelenítette a találatot. A Barca viszont nem hibázott: Antoine Griezmann ismét betalált, és vezetéshez juttatta a katalán csapatot (2:1). A 90. percben viszont jött a hidegzuhany, mivel a csereként beállt Asier Villalibre egyenlített (2:2). Következett a hosszabbítás, és a baszkok, Inaki Williams góljával a 93. percben eldöntötték a mérkőzést (2:3). A végére kicsit szétesett a Barca, a Villalibrét megütő Lionel Messit pedig kiállították a 121. percben. Az argentin zseninek ez volt az első piros lapja a Barcelona színeiben, ami azért is döbbenetes, mivel a 753. tétmeccsén lépett pályára a katalán csapatban.

2016 ősze óta először győzte le az Inter a Juventust az olasz labdarúgó-bajnokságban. Az Inter már az első öt perc végére magához ragadta a kezdeményezést. A hazai csapat magabiztos játéka a 12. percben érett góllá: Nicolo Barella beadása után Arturo Vidal fejelt a vendégek kapujába (1:0). A Juventus hiába birtokolta többet a labdát, komolyabb veszélyt nem tudtak kialakítani az Inter kapuja előtt. A fordulást követően Alessandro Bastoni indítása után Barella lefutotta Fabrottát és Chiellinit is, majd a rövid felsőbe bombázta a labdát (2:0). A Juventusnak nem sikerült újítania, így maradt az ötödik helyen, hét pontra lemaradva a listavezető AC Milan együttesétől. Az Inter pontszámban beérte a városi riválisát, de a piros-feketék még hétfő este pályára lépnek a Cagliari vendégeként.

Gólnélküli döntetlent hozott a Liverpool és a Manchester United rangadója. Próbálkozásokból nem volt hiány a hazaiaknál, különösen a játékrész második felében lendült bele Jürgen Klopp csapata, ám gólt nem tudtak szerezni. A szünet után is főleg a Liverpool birtokolta a labdát, de helyzetekben inkább a manchesteriek jeleskedtek, Bruno Fernandes és Paul Pogba is betalálhatott volna az ötösről, de Alisson mindkét alkalommal óriásit védett. A lehetőségek kimaradtak mindkét oldalon, így mind a két csapatnak be kellett érnie a döntetlennel. A Liverpool sorozatban negyedszer maradt nyeretlen, az utóbbi három alkalommal ráadásul gólt sem tudott szerezni, ez 2005 márciusa óta nem fordult elő a csapattal az angol bajnokságban. Mivel a Manchester City simán, négy góllal verte a Crystal Palace gárdáját, így egy pontra felzárkóztak a United mögé úgy, hogy van egy elhalasztott mérkőzésük. A Liverpool három pontos hátrányban van az első helytől, de jelenleg ez csak a negyedik helyet eredményezi számukra, mivel a Leicester egy ponttal megelőzi Kloppékat.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma