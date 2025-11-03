Hetedszer Szuperkupa-győztes a Szőlős FC

A közelmúlt hagyományaihoz híven a Szuperkupa-mérkőzéssel zárult a kárpátaljai futballszezon. A megyei bajnok és kupagyőztes, valamint a bajnoki ezüstérmes, a nagyszőlősi Szőlős FC és az unggesztenyési Csillag-SPAR FC mérkőzött meg egymással a rangos trófeáért.

Amint elkezdődött a mérkőzés, Mihajlo Csedrik megszerezte a nagyszőlősiek számára a vezetést. A továbbiakban is a Szőlős FC csapata kezdeményezett. Nem sokkal később a bajnokság legjobb góllövője duplázni tudott

Az Ung-vidékiek nem adták fel, egy alkalommal Vladiszlav Szidorenko segítette ki csapatát bravúros védésével, majd a másik oldalon Pukánics Adriánnak is adódott egy nagy helyzete, ami kimaradt. Ezután ismét nagyszőlősi ziccer következett: Rosztiszlav Veres veszélyes lövését Olekszandr Hungreder hárította. A félidőben 2–0 volt az állás az ugocsai együttes javára.

A második félidő elején Pukánics Adriánnak ismét helyzete adódott az unggesztenyési kapu előtt, de Hungreder nagyszerű védése megmentette csapatát az újabb kapott góltól. A továbbiakban a játék jellege nem változott. Mindkét csapat támadott, de a nagyszőlősi együttesnek sikerült ismét betalálnia, a csereként beállt Szerhij Jackulinec 3–0-ra módosította az állást. A mérkőzés végén a bajnoki ezüstérmeseknek két jó lehetősége is adódott a szépítésre, de a befejezésnél hiányzott a pontosság. Maradt a 3–0, így a nagyszőlősiek hetedik alkalommal hódították el a megyei Szuperkupát. A döntő legjobb játékosainak a nagyszőlősi Béres Antalt és az unggesztenyési Andrij Ruszint választották.

Megyei Szuperkupa:

Szőlős FC (Nagyszőlős) – Csillag-SPAR FC (Unggesztenyés/Linci) 3–0

Nyitókép: zaf.org.ua

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma