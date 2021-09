Szvitolina egy helyet javítva negyedik a női teniszezők világranglistáján

A US Open győztese, a brit Emma Raducanu 127 helyet javítva a 23. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.

A 18 éves játékos a szombati fináléban két sima szettben múlta felül Leylah Fernandezt, a 19 éves kanadai 45 helyet tört előre, és a 28. pozíciót foglalja el.



A lista élén változatlanul az ausztrál Ashleigh Barty áll, akit a fehérorosz Arina Szabalenka követ, viszont a japán Oszaka Naomi lecsúszott a képzeletbeli dobogó harmadik fokáról az ötödik helyre, miután a cseh Karolina Pliskova és az ukrán Jelina Szvitolina is megelőzte. A hetedik helyről viszont a huszadikra csúszott vissza a kanadai Bianca Andreescu, a US Open 2019-es bajnoka.



A top 200-ban továbbra is öt magyar szerepel, közülük a tíz helyet visszacsúszott – a US Opentől csípősérülése miatt távolmaradó – Babos Tímea található a legelőkelőbb helyen (136.), az év utolsó Grand Slam-tornáján a selejtezőből főtáblára jutó Gálfi Dalma mindössze egy ponttal lemaradva már szorosan ott van a nyomában, miután 14 helyet javított. Gálfihoz hasonlóan előrelépett Udvardy Panna és Bondár Anna is, Jani Réka viszont visszacsúszott.



Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):



1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 10 075 pont

2. ( 2.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 7720

3. ( 4.) Karolina Pliskova (cseh) 5315

4. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4860

5. ( 3.) Oszaka Naomi (japán) 4796

6. ( 6.) Sofia Kenin (amerikai) 4692

7. ( 9.) Barbora Krejcikova (cseh) 4668

8. ( 8.) Iga Swiatek (lengyel) 4571

9. (10.) Garbine Muguruza (spanyol) 4380

10. (11.) Petra Kvitova (cseh) 4060

11. (13.) Simona Halep (román) 4051

12. (12.) Belinda Bencic (svájci) 3820

13. (18.) Maria Szakkari (görög) 3750

14. (15.) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 3590

15. (17.) Angelique Kerber (német) 3245

Forrás: MTI