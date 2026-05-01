Magyar sporttörténelmet írt a Tatabánya férfi kézilabdacsapata

A Tatabánya döntőbe jutott a férfi kézilabda Európa Kupában azzal, hogy pénteken saját közönsége előtt 37-34-re legyőzte a bosnyák RK Izvidac együttesét.

A párharc első mérkőzését a Tatabánya 33-31-re elveszítette múlt vasárnap Ljubuskiban,

a pénteki eredménnyel azonban összesítésben 68-67-re kerekedett felül bosnyák ellenfelén, és története első fináléjára készülhet nemzetközi porondon.

Magyar csapat még soha nem jutott döntőbe a harmadik számú férfi európai kupasorozatban: 1996-ban a Szeged, 2024-ben pedig a Ferencváros jutott az elődöntőig.

A Tatabánya korábban a norvég Naerbö IL és Runar Sandefjord, illetve a svájci HSC Suhr Aarau és a török Nilüfer Belediyespor együttesét búcsúztatta a harmadik számú európai kupasorozatban.

