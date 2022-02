Téli Kupa: a Tiszaújlaki FC Péterfalvát, a Nagybégányi FC Mezővárit ütötte ki

Háromból harmadik győzelmét is megszerezte a beregszászi járási labdarúgó Téli Kupa idei szezonjában a Nagybégányi FC, ahogyan a Tiszaújlaki Kistérség FC és a Fancsikai FC is begyűjtötte harmadik skalpját. A nagybégányiak újabb sikerükkel magabiztosan vezetik csoportjukat, de a tiszakeresztúriak is harcban vannak a továbbjutásért, miután legyőzték a Mezőkaszonyi Kistérség FC együttesét. A B csoportban lassan már borítékolni lehet a tiszaújlaki és a fancsikai továbbjutást, és biztossá vált, hogy a péterfalvai, a királyházai és a szőlősvégardói együttes már nem juthat tovább az elődöntőbe.

Miután a kígyósi és a tiszakeresztúri gárdát is felülmúlta a Nagybégányi FC, a 3. fordulóban nem okozott gondot számukra a Mezővári FC legyőzése sem, így magabiztosan vezetik csoportjukat, és már kijelenthető, hogy továbbjutottak az elődöntőbe. A harmadik találkozóját négygólos különbséggel, 5:1-re nyerte meg az A csoport házigazdája. A csoport másik találkozóján a Tiszakeresztúri FC mérkőzött meg a Mezőkaszonyi Kistérség FC együttesével, és az ugocsai gárdának sikerült minimális, egygólos győzelmet aratnia. A tiszakeresztúriak továbbjutása a fordulóban szabadnapos kígyósiak ellen dől majd el, míg a pont nélkül álló mezőkaszonyi és mezővári együttesnek már csak matematikai esélye maradt a továbbjutásra. A következő fordulóban a két nullapontos együttes csaphat össze egymással, míg a játéknap egyik rangadóján a Kígyósi FC és a Tiszakeresztúri FC mérheti össze erejét a továbbjutásért. A nagybégányiak szabadnaposak lesznek a 4. körben.

A nagyszőlősi helyszínen három találkozót rendeztek. A fancsikai együttes megőrizte hibátlan mérlegét, miután négygólos különbséggel küldte padlóra a szőlősvégardói gárdát. A második találkozón óriási meglepetés született, mivel a gyengén kezdő újonc, az Ilonokújfalui Csillag hatalmas verést mért a Királyházai FC csapatára. A forduló legnagyobb győzelmét arató Csillag ezzel megőrizte matematikai esélyét a továbbjutásra. A tiszaújlakiak is folytatták remek szereplésüket, amire rátettek még egy lapáttal, és ötgólos kiütéssel küldték haza az újonc péterfalvai együttest. A tiszaújlakiak 14 rúgott góljuk mellett még egyetlen gólt sem kaptak, és a fancsikaiakkal karöltve egy hajszál választja el őket a továbbjutástól. A péterfalvai, a királyházai és a szőlősvégardói együttes már biztosan búcsúzik a csoportkör küzdelmei után. A 4. fordulóban a két százszázalékos együttes, a tiszaújlakiak és a fancsikaiak csaphatnak össze a csoportelsőségért, aminek nagy a jelentősége, mivel a B csoport másodikja valószínűleg Nagybégánnyal kerül majd össze az elődöntőben. A péterfalvaiak Királyháza együttese ellen szerezhetik meg első győzelmüket, a szőlősvégardóiak pedig Ilonokújfalu gárdája ellen javíthatnak.

A 3. forduló eredményei:

A csoport (Nagybégány):

Tiszakeresztúri FC – Mezőkaszonyi Kistérség FC 1:0

Nagybégányi FC – Mezővári FC 5:1

Kígyósi FC – szabadnapos

Az állás:

№ Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Nagybégányi FC 3 3 0 0 8:1 9 2. Tiszakeresztúri FC 3 2 0 1 4:3 6 3. Kígyósi FC 2 1 0 1 3:2 3 4. Mezőkaszonyi Kistérség FC 2 0 0 2 1:4 0 5. Mezővári FC 2 0 0 2 2:8 0

B csoport (Nagyszőlős):

Fancsikai FC – Szőlősvégardói Ardovec FC 5:1

Királyházai FC – Ilonokújfalui Csillag FC (Onok) 1:7

Péterfalvai Teszla FC – Tiszaújlaki Kistérség FC 0:5

Az állás:

№ Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Tiszaújlaki Kistérség FC 3 3 0 0 14:0 9 2. Fancsikai FC 3 3 0 0 13:5 9 3. Ilonokújfalui Csillag FC (Onok) 3 1 1 1 8:6 4 4. Királyházai FC 3 0 1 2 5:13 1 5. Péterfalvai Teszla FC 3 0 1 2 2:10 1 6. Szőlősvégardói Ardovec FC 3 0 1 2 2:11 1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma