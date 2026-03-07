Téli paralimpia: megvan az első ukrán arany

Megszerezte az ukrán csapat első aranyérmét a 2026-os téli paralimpiai játékokon induló Tarasz Ragy parabiatlonista. A sportoló az ülő sprint versenyszámban bizonyult a legjobbnak – írja a Suspilne Sport.

Ragy két kínai ellenfelet utasított maga mögé a dobogón. Egy másik ukrán, Vaszil Kravcsuk pedig csak kevéssel maradt le az éremszerzésről.

A sportoló ezzel pályafutásának második paralimpiai bajnoki címét szerezte meg. Legutóbb Pekingben nyert aranyat a versenyszám 12,5 kilométeres távján.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/ZMiST