A Rákóczi Egyetem hallgatója a németországi teremkerékpáros világbajnokságon

A Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatási Intézményvezetés Tanszék hallgatója, Kopor Krisztina – a Testnevelés (BA) szak nappali tagozatának elsőéves, valamint a Tanító (BA) szak levelező tagozatának harmadéves hallgatója – 2025 novemberében kiemelkedő sportteljesítménnyel képviselte Ukrajnát a németországi Göppingenben megrendezett teremkerékpáros világbajnokságon.

A háromnapos versenyen, amely november 7–9. között zajlott, 24 ország sportolói mérték össze tudásukat. Krisztina párosban és egyéniben is rajthoz állt, és mindkét kategóriában figyelemre méltó eredményeket ért el.

Egyéni gyakorlatát november 8-án mutatta be, amelyet a zsűri magasra értékelt: 81,08 ponttal ideiglenesen a harmadik helyre került. A végső rangsorban a 28 induló közül a 20. helyet szerezte meg, ami egyéni rekordnak számít számára.

A verseny értékelői külön kiemelték Krisztina kitartását és felkészültségét, amelyet nehéz körülmények között, háborús helyzetben ért el.

Gratulálunk!

A kme.org.ua nyomán