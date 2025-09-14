A sport területén dolgozókat tüntették ki Kárpátalján

Szeptember második szombatján ünneplik a testnevelés és sport napját Ukrajnában. Az ünnep alkalmából elismeréseket adtak át Kárpátalján a sportolóknak, edzőknek és tanároknak.

Állami kitüntetést vehetett át Bohdan Cserepanja, aki Ukrajna érdemes sportmestere címet és jelvényt kapta. Nemzetközi kategóriájú sportmester címmel tüntették ki Andrij Tkacsukot, míg Veronika Sip és Ivan Zsidov az Ukrajna sportmestere elismerést érdemelték ki. Az Érdemes edző címet Olha Okipnyuk-Jaremcsuk kapta.

Emellett 80 személy részesült elismerésben az Ifjúsági és Sportminisztériumtól, a Nemzeti Olimpiai Bizottságtól, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatástól, a megyei tanácstól, valamint az oktatási, ifjúsági és sportügyi osztálytól.

Összesen 208 sportolót és edzőt jutalmaztak, akik nemzetközi, olimpiai, paralimpiai, valamint ukrajnai versenyeken értek el helyezést. Számukra pénzjutalmat is biztosítottak: az erre fordított összeg elérte a 3 millió 360 ezer hrivnyát.

A megye vezetése kiemelte, hogy a sport területén dolgozók önfeláldozása, a gyerekek iránti szeretete és magas szakmai tudása hozzájárul a fiatal sportolók sikereihez.

