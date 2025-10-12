Timcsik sérülés miatt kihagyja az Azerbajdzsán elleni vb-selejtezőket

Az ukrán labdarúgó-válogatott védője, Olekszandr Timcsik sérülés miatt nem léphet pályára a világbajnoki selejtezők következő mérkőzésein – közölte az Ukrán Labdarúgó-szövetség (UAF) sajtószolgálata.

A 28 éves játékos a Dinamo Kijev labdarúgója, akit korábban behívott a válogatott keretbe Szerhij Rebrov szövetségi kapitány. Timcsik eddig 24 alkalommal szerepelt az ukrán nemzeti csapatban, ezeken egy gólt szerzett és négy gólpasszt adott.

Ukrajna nem kezdte jól a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát, azonban az október 10-ei mérkőzés után jelenleg a második helyen áll.

Október 13-án Krakkóban lép pályára a „hazai” mérkőzésen Azerbajdzsán ellen.

Kárpátalja.ma