Tiszaújlaki győzelmével élre állt a Beregvidék, Kígyós hengerelt Mezőváriban

A beregszászi járási labdarúgó-bajnokság 4. fordulója után már csak egy veretlen együttes maradt: a beregszászi Beregvidék FC. A járási központ csapata óriási csatában hozta el Tiszaújlakról a három pontot, amivel a tabella élére ugrottak Antal Rolandék. Sima győzelmet aratott Mezőváriban a Derceni Béla vezette, fiatal erőkből álló Kígyósi FC, az eddig hibátlan Fancsikai FC pedig otthagyta a fogát Tiszakeresztúrban, ahol a hazaiak négyszer is beköszöntek a kistérségi rangadón.

Izgalmas, kiegyenlített és színvonalas összecsapásokkal folytatódtak a járási küzdelmek Beregvidéken. A 4. fordulóig még veretlen Tiszaújlaki FC a szintén vereség nélkül álló Beregvidék FC csapatát látta vendégül több száz szurkoló előtt. A találkozó elején úgy tűnt, hogy a beregszásziak könnyedén megnyerhetik a mérkőzést, de a támadóik sorra hagyták ki az ordító helyzeteket. Az újlaki hátvédek nem tudták szabályosan hatástalanítani Ohár Románt, aki úgy hatolt át védelmükön, mint kés a vajon. Ohár jobbszélről érkező beadásait Péter György, Nagy Miklós és Kemény Gábor sem tudta gólra váltani. A hazaiak kapusa, Balázs Ferenc „Dzsilet” többször is meccsben tartotta csapatát, és a kihagyott beregszászi helyzetek megbosszulták magukat, mivel az első játékrész hajrájában az újlaki együttes szerzett vezetést (1:0). A második félidőben már nem maradtak el a Beregvidék FC góljai sem, előbb Ohár Román egyenlített (1:1), majd Riskó Csaba szerezte meg első találatát a beregszászi együttes mezében (1:2). A vendégek harmadik gólját Péter György szerezte, és ekkor már borítékolható volt a beregszászi győzelem (1:3). A mérkőzés hajrájában a hazai csapat szögletet követően kis híján szépített, de az újlaki támadó fejese a felsőlécet találta el. A találkozó legvégén egy távolról eleresztett védhetetlen bombával sikerült végül a szépítés (2:3), de a Beregvidék FC megérdemelten szerezte meg a győzelmet, amivel a tabella élére állt a Vérke-parti gárda.

A Mezővári FC továbbra is csak keresi formáját, ezúttal a Kígyósi FC együttesétől szenvedtek sima vereséget hazai pályán (0:4). Teljesen magára talált az első két mérkőzését elveszítő Királyházai FC, és zsinórban második győzelmüket aratták. A Téli Kupa bronzérmesei ezúttal a Szőlősvégardói Teszla otthonában nyertek 1:0-ra. A Tiszakeresztúri FC a hibátlan mérleggel álló Fancsikai FC együttesét látta vendégül, ahol a vendégek kétszer is megszerezték a vezetést, de a hazai csapat mindkétszer egyenlíteni tudott, így 2:2-es állásnál mehettek pihenőre a felek. A második játékrészben a keresztúriak kétszer is betaláltak, ezzel kialakítva a 4:2-es végeredményt, amivel megszerezték első győzelmüket, a fancsikaiak pedig első vereségüket szenvedték el. A Tiszakeresztúri FC góljait Kocsis Márk, Orosz Róbert, és a duplázó Pálóci István „Penge” szerezték.

A 4. forduló három mérkőzésén is kiegyenlített és sportszerű játékot láthattak a kilátogató szurkolók, és a tabella állásán is látszik, hogy a részt vevő csapatok között nem nagy a különbség. Az eddig még veretlen Beregvidék FC vezeti a bajnokságot, de csupán egy ponttal megelőzve a második helyen álló Mezőgecsei Baktyanec együttesét.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 4. forduló:

Tiszaújlaki FC – Beregvidék FC (Beregszász) 2:3

Tiszakeresztúri FC – Fancsikai FC 4:2

Mezővári FC – Kígyósi FC 0:4

Szőlősvégardói Teszla – Királyházai FC 0:1

Nagybaktai-Mezőgecsei FC (Baktyanec) – szabadnapos

A bajnokság állása:

№ Mérkőzés GY D V Gólkülönbség Pont 1. Beregvidék FC 3 2 1 0 5:3 7 2. Mezőgecsei Baktyanec FC 3 2 0 1 4:2 6 3. Fancsikai FC 3 2 0 1 4:4 6 4. Királyházai FC 4 2 0 2 4:6 6 5. Kígyósi FC 4 1 2 1 7:4 5 6. Tiszaújlaki FC 3 1 1 1 9:7 4 7. Tiszakeresztúri FC 3 1 1 1 8:8 4 8. Szőlősvégardói Teszla FC 3 1 0 2 5:5 3 9. Mezővári FC 4 0 1 3 1:8 1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma