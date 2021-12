Tíz játékosa hagyta el az Ungvári FC együttesét

Az ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokságban újoncként szereplő Ungvári FC-t tíz játékosa hagyta el különböző okok miatt: Vadim Juscsisin, Vaszil Beca, Olekszandr Akszjonov, Andrij Viskrebencev, Viktor Rjasko, Vaszil Pinyasko, Vadim Ferencik, Mikola Hajducsik, Viktor Homcsenko és Pavlo Tiscsuk.A kiesés ellen harcoló Ung-parti gárda nehéz feladat előtt áll, mivel 16 pontjukkal az utolsó előtti helyen tartózkodnak, megelőzve a 13 pontos Kreminyt. A megyeszékhelyiek hét ponttal vannak lemaradva a biztos bennmaradást érő tizenegyedik helytől.

Az elmúlt három hónapban voltak pozitív fejlemények a csapat játékát illetően, mivel két fontos győzelem után az utolsó fordulóban is pontot szereztek Bohdan Blavackij tanítványai. Ami a csapat szerkezetét illeti, már korábban beszámoltunk róla, hogy az ukrán sector.depo.ua hírportál információi szerinta 21 éves kapus, Mihajlo Hotramellett a 29 esztendős balszélső, Vaszil Pinyasko,valamint a védekező középpályásként is bevethető Viktor Rjaskoiránt érdeklődnek Magyarországról.

„Néhány játékos, aki elhagyta a csapatot, a jó oldaláról mutatkozott be, és a legjobb ajánlatokat kapta más csapatoktól, különösen az anyagiak terén. Például Viktor Rjasko és Vaszil Pinyasko Magyarországon szeretné kipróbálni magát. Viktor Homcsenko pedig meghívást kapott az első és a második liga legjobb anyagi lehetőségekkel rendelkező csapataiba. Nem tarthatjuk vissza a játékosokat, ha távozni akarnak. Mikola Hajducsik kölcsönszerződéséből visszakerült a Veres Rivnéhez, róla olyan információim vannak, hogy decemberben a csatárok közül ő volt a legjobb formában. Ami Olekszandr Akszjonovot illeti, egy középső középpályást szerettünk volna látni, aki segíti a támadásokat, illetve védekezésben is hasznos, de ez nem jött össze. Emellett középső védőként is kipróbáltuk, de látszott, hogy ez nem az ő posztja, így nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy drága játékost tartsunk a kispadon. Még mindig megvan a csapat magja, különösen a hátvédsor játékosai. Érkezni fognak többen is próbajátékra, elsősorban a helyi kárpátaljai játékosokra fókuszálunk, de egyelőre nem mondok neveket” – olvasható Bohdan Blavackij nyilatkozata az Ungvári FC hivatalos honlapján.

A csapat azt tervezi, hogy január 20-án kezdik meg a felkészülést. A programjukban szerepel kilenc barátságos mérkőzés. Az edzőtábor első szakaszát Kárpátalján kezdik meg a tervek szerint, majd a magyarországi Kisvárdán folytatódik a munka. Az Ungvári FC fő feladata természetesen a másodosztályú tagság megőrzése.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma