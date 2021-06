Tovább menetel a Beregvidék, simán nyert Kígyós és Mezőgecse

A pályaválasztók háromgólos győzelmei jellemezték a beregszászi járási labdarúgó-bajnokság 7. fordulóját, de ennek ellenére nem mindegyik párharc dőlt el olyan könnyedén, mint ahogyan az eredmény mutatja. A pontvadászat veretlen éllovasa, a Beregvidék FC 4:1-es győzelmet aratott hazai pályán a Tiszakeresztúri FC ellen, a Kígyósi FC Fancsikát küldte haza 3:0-val, a Mezőgecsei Baktyanec pedig a Szőlősvégardói Teszlát ütötte ki 4:1-re. A Tiszaújlaki FC a sereghajtó Mezővári FC együttesét múlta felül 3:0 arányban.

A Beregvidék FC már a 2. percben vezetést szerzett Antal Roland góljával, aki tizenhat méterről vette be a tiszakeresztúri kaput (1:0). A beregszásziak pár perccel később megduplázhatták volna előnyüket, de a befejezés nem sikerült jól. Az első félidő után egygólos volt a hazai előny, ami nem jelentett életbiztosítást, mivel a vendégek szervezetten és fegyelmezetten futballoztak, és a második félidő elején meg is lett az eredménye, mivel egy beregszászi védelmi hibát követően sikerült egyenlíteniük Pálóci István góljával (1:1). Ezután az ugocsai csapatnak minden esélye megvolt a vezetés megszerzésére, de a pontos befejezés hiányzott a vendégeknél is. A tiszakeresztúri helyzetek után magára talált a Beregvidék FC, és előbb Veréczi Erik, majd Vadim Oniszko is betalált (3:1), amivel megtörték a vendégek lendületét. A kegyelemdöfést Buda Péter adta meg, aki megszerezte a beregszászi együttes negyedik gólját (4:1). Hiába rohamozta tovább a beregszászi kaput „Penge” és „Nindzsa” (a tiszakeresztúri támadók becenevei), a találkozó végeredménye 4:1 maradt.

Az éllovas Beregvidéket szorosan követi a Fancsikát 3:0-ra legyőző Kígyósi FC, és a Szőlősvégardói Teszla ellen 4:1-es sikert arató Mezőgecsei Baktyanec. A Tiszaújlaki FC is sima, 3:0-s győzelmet aratott a sereghajtó mezőváriak ellen, a Királyházai FC pedig szabadnapos volt a fordulóban.

A következő fordulóban a Beregvidék FC Fancsikára látogat, a Kígyósi FC Királyházán lép pályára, Tiszakeresztúr Mezőgecsét látja vendégül, Tiszaújlak pedig Szőlősvégardóban vendégeskedik.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 7. forduló:

Beregvidék FC (Beregszász) – Tiszakeresztúri FC 4:1

Kígyósi FC – Fancsikai FC 3:0

Mezőgecsei Baktyanec – Szőlősvégardói Teszla 4:1

Tiszaújlaki FC – Mezővári FC 3:0

A bajnokság állása:

№ Mérkőzés GY D V Gólkülönbség Pont 1. Beregvidék FC 6 5 1 0 24:6 16 2. Kígyósi FC 7 4 2 1 17:7 14 3. Mezőgecsei Baktyanec FC 6 4 1 1 13:6 13 4. Királyházai FC 6 4 0 2 10:7 12 5. Tiszaújlaki FC 5 2 1 2 13:10 7 6. Fancsikai FC 5 2 0 3 4:9 6 7. Tiszakeresztúri FC 6 1 1 4 11:19 4 8. Szőlősvégardói Teszla FC 6 1 0 5 9:18 3 9. Mezővári FC 7 0 2 5 4:23 2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma