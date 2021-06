Továbbjutottak az olaszok, az angoloknak nem megy a góllövés

Svájc 3:0-s legyőzésével bebiztosította továbbjutását az olasz labdarúgó-válogatott az Európa-bajnokság A csoportjának 2. fordulója után. Nagy lépést tett a nyolcaddöntőbe jutás felé Wales is, miután Gareth Bale két gólpasszal járult hozzá a törökök 2:0-s legyőzéséhez. Hollandia is biztos csoportelsőként várhatja a 3. fordulót, és a dánokat legyőző Belgium is nyeregben érezheti magát. Az angolok gólnélküli döntetlent játszottak a skótokkal, míg csoportjuk másik mérkőzésén a horvátok és a csehek sem bírtak egymással (1:1). A svédek megszerezték első győzelmüket, miután büntetőből lőtték egyetlen góljukat Szlovákia ellen, és ezzel már négy pontosak a skandinávok.

Az olasz válogatott az Eb-győzelem egyik legnagyobb esélyesévé lépett elő, miután Immobile góljával és Locatelli duplájával a svájciakat is simán két vállra fektették, és 6:0-s mérlegükkel magabiztosan vezetik csoportjukat. A 3. fordulóban a törököket 2:0-ra legyőző Wales csapatával csaphat össze a Squadra Azzurra. A torna másik nagy esélyese, a németeket Münchenben legyűrő Franciaország Budapesten lép pályára Magyarország ellen a Puskás Arénában. A találkozót szombaton, 15.00 órától élőben közvetíti az M4 Sport.

A dánok már a 2. percben vezetést szereztek a belgák ellen, de Thorgan Hazard és Kevin De Bruyne találatával fordítani tudtak a vendégek. A 3. fordulóban dán-orosz és belga-finn párharcokra kerül sor a B csoportban. Hollandia Ausztria 2:0-s legyőzésével már biztosan megnyeri csoportját, mivel a 3-3 pontos ukránok és osztrákok egymás ellen lépnek pályára a zárófordulóban. Az E csoportban a spanyolok ellen gólnélküli döntetlent elérő svédek ezúttal sem voltak túlzottan veszélyesek ellenfelük kapujára, csupán egy 77. percben értékesített büntetőből tudták megszerezni a győztes góljukat. A szlovákok válogatottban 77 percig volt pályán a ferencvárosi szélső, Robert Mak.

A D csoportban Anglia 20 ezer néző előtt fogadta a Wembley Stadioban Skóciát, akiknek legalább egy pontra volt szükségük ahhoz, hogy életben tartsák továbbjutási esélyeiket. A találkozón gólnélküli döntetlen született, így a skótok a továbbjutás reményében léphetnek pályára az utolsó fordulóban Horvátország ellen. A horvátok a 37. percben kerültek hátrányba a csehek ellen, miután Patrik Schick értékesítette a megítélt büntetőt, így három góljával átvette a vezetést a góllövőlistán. A horvátoknak Perisic találatával sikerült egyenlíteniük a 47. percben, így megszerezték első pontjukat a kontinenstornán.

Labdarúgó Európa-bajnokság, 2. forduló:

Törökország – Wales 0:2

Olaszország – Svájc 3:0

Dánia – Belgium 1:2

Hollandia – Ausztria 2:0

Svédország – Szlovákia 1:0

Horvátország – Csehország 1:1

Anglia – Skócia 0:0

Az állás:

A csoport: 1. Olaszország 6 (6:0), 2. Wales 4 (3:1), 3. Svájc 1 (1:4), 4. Törökország 0 (0:5).

B csoport: 1. Belgium 6 (5:1), 2. Oroszország 3 (1:3), 3. Finnország 3 (1:1), 4. Dánia 0 (1:3).

C csoport: 1. Hollandia 6 (5:2), 2. Ukrajna 3 (4:4), 3. Ausztria 3 (3:3), 4. Észak-Macedónia 0 (2:5).

D csoport: 1. Csehország 4 (3:1), 2. Anglia 4 (1:0), 3. Horvátország 1 (1:2), 4. Skócia 1 (0:2).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma