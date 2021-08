Továbbra is veretlen a Munkácsi MFA, folytatódott az Ungvári FC mélyrepülése

Harmadik mérkőzését is elveszítette az Ungvári FC együttese az ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokság újoncaként. Mihajlo Ivanicja vezetésével továbbra is formán kívül játszik a megyeszékhelyi gárda, amely eddig csupán egyetlen gólt szerzett, és már tizenegyet kapott. Az ungváriakat ezúttal az Obolony Kijev nullázta le, méghozzá az Ung-parti Avangard Stadionban. Az Ung-vidékiekkel ellentétben a Munkács Futball Akadémia első harmadosztálybeli szezonja eddig szinte hibátlanra sikeredett: két győzelem után ezúttal döntetlent játszottak hazai pályán, a tavalyi szezonban a feljutásért küzdő Kárpáti Halics együttese ellen.

A hazai hatgólos fiaskó, és a harkivi kétgólos vereség után hazai pályán javíthatott volna az Ungvári FC, amely az Obolony Kijevet látta vendégül az Avangard Stadionban. A vendégek már az első félidő közepén megszerezték a vezetést Lobov góljával, amire hazai részről nem érkezett válasz (0:1). Az ungváriaknak a második játékrészben sem sikerült a gólszerzés, viszont az Obolony megduplázta előnyét: a 92. percben Batalszkij végleg eldöntötte a három pont sorsát (0:2). A Metaliszt Harkiv harmadik mérkőzését is megnyerte, méghozzá az Ungváron 6:0-ra diadalmaskodó Prikarpattya Ivano-Frankivszk gárdáját ütötték ki idegenben 4:1-re. A nagymúltú harkivi együttes továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát, a szintén százszázalékos Krivbasz Krivij Rih előtt, tehát az ungváriakkal ellentétben a másik két újonc könnyedén felvette a ritmust. A másodosztályban egyetlen nulla pontos csapat van, és ez sajnos az Ungvári FC, amely így egyelőre a sereghajtó pozíciót foglalja el.

A Minaji FC Kolosz Kovalyivka elleni találkozóját elhalasztották, mivel a Kolosz az Európa Konferencialigában kedd este lépett pályára a kazah Sahtyor Karagandi otthonában. Az ukrán csapat gólnélküli döntetlent követően büntetők után esett ki a sorozatból. Óriási meglepetésre a Minaji FC ellen vereséget szenvedő FK Olekszandrija a bajnokság 3. fordulójában 2:1-re legyőzte a Sahtar Donyecket.

A Munkácsi MFA a harmadik akadályt is sikeresen teljesítette, mivel 2:2-es döntetlent játszottak Dercenben a feljutásra is esélyes Kárpáti Halics vendéglátójaként. A vendégek a 19. percben vezetést szereztek, de Szerhij Szteny duplájával fordítani tudtak a munkácsiak: előbb a 32. percben az egyenlítést harcolták ki, majd az 53. percben a vezetést is sikerült megszerezni. A halicsiak a 74. percben sajnos pontot tudtak menteni, kialakítva a 2:2-es végeredményt. A tabella élén a 9 pontos Livij Bereh áll, megelőzve a 7-7 pontot gyűjtő Dinaz Visgorodot, a Kárpáti Halicsot és a Munkács Futball Akadémiát. Az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó, két éve még az élvonalban szereplő Kárpáti Lvivnek 6 pontja van.

Ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokság, 3. forduló:

Ungvári FC – Obolony Kijev 0:2

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 3. forduló:

Munkácsi MFA – Kárpáti Halics 2:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma