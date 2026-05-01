Új sportigazgatót nevezett ki az SC Beregvidék

A újabb fontos lépést tett a klub fejlődésének elősegítése érdekében: április 29-i hatállyal Szlivka Ivánt nevezte ki sportigazgatói pozícióba.

A döntés célja a klub sporttevékenységének hatékonyabb irányítása, valamint az edzésfolyamatok szervezettségének erősítése. Az új sportigazgató feladatai közé tartozik az edzői stáb munkájának koordinálása, a szakmai munka összehangolása, illetve a klub hosszú távú fejlesztési stratégiájának megvalósítása.

A vezetőség bízik abban, hogy Szlivka Iván szakmai tapasztalatával és elhivatottságával hozzájárul a klub eredményességének növeléséhez, valamint a fiatal sportolók fejlődéséhez. A kinevezés egyértelmű üzenetet hordoz: a klub továbbra is elkötelezett a fejlődés és a minőségi szakmai munka mellett.

