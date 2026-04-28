Új sportlehetőséggel bővült az Oázis park

Új, izgalmas sporttal gazdagodott az Oázis park kínálata: immár a teqball szerelmesei is hódolhatnak szenvedélyüknek Beregszászban. A modern, dinamikus játék egyre nagyobb népszerűségnek örvend világszerte, hiszen egyedülálló módon ötvözi a labdarúgás és az asztalitenisz elemeit.

Erről

A teqballt futball-labdával játsszák egy speciálisan kialakított, ívelt asztalon. A játék különlegessége, hogy a résztvevők nem használhatják a kezüket: a labdát kizárólag lábbal, fejjel vagy más testrésszel lehet érinteni. Ez nemcsak látványossá, hanem technikailag is kihívást jelentő sporttá teszi.

Az új pálya kiváló lehetőséget biztosít minden korosztály számára, hogy aktívan töltsék szabadidejüket, barátaikkal együtt sportoljanak, és fejlesszék labdakezelési készségeiket. A park ezzel tovább erősíti közösségi szerepét, hiszen egy újabb találkozási pontot kínál a mozgás és a sport iránt érdeklődőknek.

A pálya minden érdeklődő előtt nyitva áll. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy látogassanak el az Oázis parkba, próbálják ki az új sportágat, és osszák meg élményeiket másokkal is.

A fejlesztés megvalósulásához jelentős támogatást nyújtott Beregszász testvérvárosa, Csíkszereda. Az együttműködés újabb példája annak, hogyan járulhat hozzá a nemzetközi partnerség a helyi közösségi infrastruktúra fejlődéséhez és a sportélet fellendítéséhez.

Kárpátalja.ma