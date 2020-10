Újabb koronavírusos játékos a Dinamo Kijevnél

A Dinamo Kijev második számú kapusának, Denisz Bojkónak is pozitív lett a koronavírustesztje – olvasható a Dinamo Kijev hivatalos honlapján. Bojko kiesése miatt Mircea Lucescunak csupán egy bevethető kapusa maradt, mégpedig a tizennyolc éves Ruszlan Nescseret, mivel a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája mérkőzés előtt Hrihorij Buscsan is koronavírussal fertőződött meg. Buscsanón és Bojkón kívül a hátvéd Vitalij Mikolenko és a szakmai stáb egyik tagja, Vitalij Kuliba is pozitív koronavírustesztet produkált.

Denisz Bojko állapota kielégítő, de az előírásoknak megfelelően karanténba vonult, így a Dnyipro-1 elleni bajnokit és az FC Barcelona elleni szerdai Bajnokok Ligája mérkőzést is kénytelen kihagyni a hálóőr. A harmadik számú kapus, Nescseret eddig még nem szerepelt tétmeccsen a felnőtt csapatban. A fiatal hálóőr számára jó példa lehet a Sahtar Donyeck tizenkilenc éves kapusa, Anatolij Trubin, aki Andrij Pjatov betegsége óta négy meccsen védte a donyeciek kapuját. Két bajnokin, továbbá a Real Madrid és az Inter elleni Bajnokok Ligája találkozón is Trubin bizonyíthatott a Sahtar kapujában.

A Dinamo Kijev szombat este a Dnyipro-1 csapatánál vendégszerepel a bajnokság 8. fordulójában, szerdán pedig 21:00 órakor lépnek pályára a Camp Nouban az FC Barcelona vendégeként.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma