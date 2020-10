Újabb Szoboszlai-gól és Sahtar-pontszerzés a BL-ben

A labdarúgó Bajnokok Ligája 2. fordulójának keddi játéknapján az ukrán bajnok Sahtar Donyeck az olasz Internazionale csapatát fogadta a kijevi Olimpiai Stadionban. A két csapat legutóbb az Európa Liga elődöntőjében találkozott egymással, amikor az olaszok 5:0-ra kiütötték az ukrán csapatot. Ezúttal gólnélküli döntetlennel zárult az összecsapás. Az RB Salzburg az Atletico Madrid vendégeként lépett pályára, és bár 3:2-re kikapott az osztrák csapat, Szoboszlai Dominik ismét káprázatos találatot szerzett.

A Sahtar Donyeck ismét pontot tudott szerezni, miután 0:0-s döntetlent játszott az Internazionale csapatával. Az ukránokat többször is a tizenkilenc éves Trubin kapus tartotta meccsben, aki bravúros védéseket mutatott be. A csoport másik mérkőzésén a Mönchengladbach és a Real Madrid találkozott. A madridiak az FC Barcelona idegenbeli 3:1-es legyőzésével hangoltak a találkozóra, de szezonbeli első BL-győzelmükre még mindig várniuk kell. A németek Marcus Thuram góljaival már 2:0-ra is vezettek, de a meccs hajrájában a Realnak sikerült pontot mentenie. Madridi részről előbb Karim Benzema volt eredményes a 87. percben, majd a ráadás utolsó percében Casemiro egyenlített. A csoportot a négypontos donyeckiek vezetik az egyaránt két-két ponttal álló Mönchengladbach és Inter előtt, míg a Real egy pontjával az utolsó pozíciót foglalja el.

Az A csoportban a címvédő Bayern München a Lokomotív Moszkvához látogatott. A bajoroknak már a 13. percben sikerült megszerezniük a vezetést, de a Lokomotív nem játszott alárendelt szerepet, sőt több veszélyes helyzetet is kidolgoztak a hazaiak. A moszkvai csapatnak a 70. percben az eredményes helyzetbefejezés is összejött: Anton Mirancsuk talált be Ze Luis passza után. Ezután a Lokomotív kétszer is megszerezhette volna a vezetést, de Ze Luis és Mirancsuk is hibázott. Ami nem jött össze a hazaiaknak, az sikerült a vendégeknek: a 79. percben Kimmich szerezte meg csapata számára a győztes gólt. A csoport másik mérkőzésén az Atletico Madridhoz látogatott a Szoboszlai Dominikkel felálló Salzburg. Llorente 29. percben szerzett vezetőgóljára a magyar középpályás a 40. percben válaszolt. Szoboszlainak ez volt a harmadik gólja ebben a BL-szezonban, ami eddig még nem sikerült magyar játékosnak a sorozat történetében. A második játékrészt jól kezdték az osztrákok, akik a 47. percben egy öngóllal vezetéshez jutottak, de Joao Felix duplájával az Atletico szerezte meg a győzelmet.

Bajnokok Ligája, 2. forduló:

A csoport:

Lokomotív Moszkva – Bayern München 1:2

Atletico Madrid – RB Salzburg 3:2

B csoport:

Sahtar Donyeck – Internazionale 0:0

Mönchengladbach – Real Madrid 2:2

C csoport:

Olympique Marseille – Manchester City 0:3

FC Porto – Olimpiakosz Pireusz 2:0

D csoport:

Liverpool – Midtjylland 2:0

Atalanta – Ajax 2:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma