Újra pályán a magyar labdarúgó-válogatott

Március végén ismét pályára lép Magyarország labdarúgó-válogatottja: a nemzeti tizenegy március 28-án, szombaton 18 órától Szlovéniát fogadja, majd március 31-én, kedden 19 órától Görögország ellen lép pályára a Puskás Arénában. A találkozókat a közmédia sportcsatornái kiemelt figyelemmel kísérik.

A közmédia sportcsatornái ezúttal is teljes körűen készülnek a Puskás Arénában rendezett találkozókra: március 28-án, szombaton 17 órától az M4 Sporton láthatják a felvezető műsort, 18 órától pedig a Magyarország – Szlovénia mérkőzést. Március 31-én, kedden 16:30-tól U21-es Eb-selejtezőt játszik utánpótlás válogatottunk Ukrajna ellen, amit a nézők szintén élő közvetítésben láthatnak az Új Hidegkuti Nándor Stadionból. Ezt követően, 18:30-tól látható az M4 Sport felvezető műsora a 19 órától kezdődő Magyarország – Görögország találkozó kapcsán. Az m4sport.hu online platformon is élőben követhetik az összecsapásokat, míg a rádiós közvetítést a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolása biztosítja. A Nemzeti Sport is kiemelten foglalkozik a találkozókkal – helyszíni tudósítójuk révén élő közvetítést olvashatnak a nemzetisport.hu oldalon a szlovénok és a görögök elleni mérkőzésről is.

A márciusi barátságos mérkőzések különösen fontos szerepet töltenek be a válogatott építkezésében, hiszen Marco Rossi szövetségi kapitány ezeken a találkozókon formálhatja tovább a csapatot, illetve tesztelhet olyan fiatal labdarúgókat is, akik a jövőben a válogatott kulcsembereivé válhatnak. A friss keretben így három újonc is helyet kapott – Yaakobishvili Áron, Csinger Márk és Szűcs Tamás –, mellettük pedig több visszatérő játékos is bizonyíthat, miközben néhány megszokott név ezúttal kimaradt a névsorból.

A kapitány döntése jól jelzi: a szakmai stáb hosszú távon gondolkodik, és a mostani időszakot arra használja, hogy szélesítse a merítési lehetőségeket, illetve megtalálja azokat a játékosokat, akik a jövőben stabil tagjai lehetnek a nemzeti csapatnak. A Szlovénia és Görögország elleni mérkőzések így nemcsak rangos nemzetközi ellenfelek elleni összecsapások, hanem egyben lehetőséget is jelentenek az új generáció számára, hogy bizonyítsanak a címeres mezben.

