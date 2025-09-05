Ukrajna Franciaország ellen kezdi a vb-selejtezőt Wrocławban

Az ukrán labdarúgó-válogatott megkezdi a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát szeptember 5-én. A nyitómérkőzést a francia válogatott ellen játsszák a wrocławi Tarczyński Arénában.

A találkozót élőben követhetik a Megogo OTT-platformon, valamint ingyenesen a Megogo Sport csatornán a földfelszíni (T2) és kábelhálózatokon – adta hírül az Ukrinform.

A mérkőzést holland játékvezetői csapat irányítja: a 42 éves Danny Makkelie lesz a főbíró, segítői Hessel Steegstra és Jan de Vries. Tartalék játékvezetőnek Allard Lindhoutot jelölték. A VAR-szobában Dennis Higler dolgozik, asszisztense Richard Martens lesz.

Az ukrán szövetségi kapitány, Szerhij Rebrov a selejtező első két mérkőzésére – Franciaország és Azerbajdzsán ellen – 25 játékost hívott be. Később, Andrij Lunin, Olekszandr Timsik és Vitalij Mikolenko kiesése miatt további játékosokat hívtak be: Heorhij Buscsan, Bohdan Mihajlicsenko, Vladiszlav Dubincsak és Nazar Volosin csatlakozott a kerethez.

A két válogatott korábban 12 alkalommal találkozott egymással. Az ukránok mindössze egyszer győztek: a 2014-es vb-pótselejtező első mérkőzésén 2:0-ra. A franciák hat győzelemmel büszkélkedhetnek, öt találkozó döntetlennel zárult.

A legutóbbi két összecsapás, a 2022-es vb-selejtező során döntetlenre végződött: 2021-ben 1:1 Kijevben és 1:1 Saint-Denis-ben.

A Ukrajna–Franciaország mérkőzés szeptember 5-én kijevi idő szerint 21:45-kor kezdődik.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: uaf.ua