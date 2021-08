A keddi és szerdai élő sportközvetítések a hazai televíziókban:



augusztus 31., kedd:



M4 Sport

7.30 és 12.00: Paralimpia, Tokió



Sport 2

13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti



Eurosport 1

13.35: Kerékpár, Benelux-körvereny, 2. szakasz

15.00: Kerékpár, Vuelta a Espana, 16. szakasz

17.45: Tenisz, US Open



Eurosport 2

16.50: Tenisz, US Open



szeptember 1., szerda:



M4 Sport

10.30: Paralimpia, Tokió

19.55: Röplabda, női Eb, negyeddöntő



Sport 1

15.45: Labdarúgás, vb-selejtező, Kazahsztán-Ukrajna

18.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Finnország-Wales

20.30: Labdarúgás, vb-selejtező, Portugália-Írország



Sport 2

1.00: Baseball, MLB, Tampa Bay Rays-Boston Red Sox

18.00: Röplabda, férfi Eb, Finnország – Észak-Macedónia

20.30: Labdarúgás, vb-selejtező, Franciaország – Bosznia-Hercegovina



Eurosport 1

11.50: Kerékpár, Vuelta a Espana, 17. szakasz

17.45: Tenisz, US Open



Eurosport 2

13.35: Kerékpár, Benelux-körvereny, 3. szakasz

16.50: Tenisz, US Open

Forrás: MTI