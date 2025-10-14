Ukrajna legyőzte Azerbajdzsánt a 2026-os világbajnoki selejtezőn

Október 13-án a lengyelországi Krakkóban került sor a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezőjének D csoportjában zajló mérkőzésre Ukrajna és Azerbajdzsán válogatottjai között.



A találkozót az ukrán csapat 2:1 arányban megnyerte, ezzel megszerezve második győzelmét a selejtezősorozatban.

Az ukrán válogatott góljait Huculjak (30. perc) és Malinovszkij (64. perc) szerezték. Az azeriek egyetlen találata Mikolenko öngólja volt a hosszabbításban (45+3. perc). A mérkőzés végén akár nagyobb különbséggel is győzhetett volna Ukrajna, azonban a 88. percben Volosin gólját a játékvezető a VAR-videóelemzés után érvénytelenítette.



A sikernek köszönhetően Ukrajna megőrizte második helyét a D csoportban, ahol jelenleg 7 ponttal áll. Az élen Franciaország található, míg a harmadik helyen Izland, a negyediken Azerbajdzsán szerepel.



A csoport másik mérkőzésén Izland 2–2-es döntetlent játszott Franciaországgal. A jelenlegi állás szerint Ukrajnának kedvező az esélye a továbbjutásra, de vereség esetén a franciák ellen csak Izland legyőzése tarthatná életben a reményeket.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Ukrán labdarúgó-szövetség (UAF)