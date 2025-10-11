Ukrajna legyőzte Izlandot a világbajnoki selejtezőben

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatának harmadik fordulójában az ukrán válogatott izgalmas, fordulatokban gazdag mérkőzésen 5–3-ra diadalmaskodott Izland felett a Reykjavíkban található Laugardalsvöllur Stadionban.

Az ukránok már a 14. percben megszerezték a vezetést, amikor Ruszlan Malinovszkij egy Mikolenko-passzt követően elegánsan a hazai kapuba lőtt. A 35. percben azonban az izlandiak kihasználták Trubin kapus hibáját, és Ellertsson révén kiegyenlítettek. A félidő végén újra az ukránok kerültek előnybe: előbb Huculjak talált be egy kavarodás után, majd a hosszabbítás perceiben ismét Malinovszkij volt eredményes – ezúttal távolról bombázott a felső sarokba (1–3).

A második játékrészben Izland nem adta fel. Gudmundsson a 59. percben fejjel szépített, majd a 75. percben újabb találatával kiegyenlítette az állást. A hajrá azonban ismét az ukránoké volt: a 85. percben Kaljuzsnij góljával újra vezetést szereztek, majd Ocseretko három perccel később beállította a 3–5-ös végeredményt.

Világbajnoki selejtező, D csoport

Izland – Ukrajna 3–5

Gólok: Ellertsson (35.), Gudmundsson (59., 75.) – Malinovszkij (14., 45+5.), Huculjak (45.), Kaljuzsnij (85.), Ocseretko (88.)

Sárga lapok: Gudjohnsen (41.) – Matvijenko (65.), Konoplja (68.), Mikolenko (83.)

Ezzel a győzelemmel az ukrán válogatott három mérkőzés után a D csoport második helyére lépett.

A korábbi fordulókban a csapat 0–2-re kikapott Franciaországtól, majd 1–1-es döntetlent játszott Azerbajdzsánnal.

Szerhij Rebrov együttese most magabiztos teljesítménnyel térhet haza, hiszen az izlandi győzelem nemcsak önbizalmat, hanem kulcsfontosságú három pontot is hozott a világbajnoki kvalifikációs harcban.

