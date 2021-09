Ukrajna Lengyelországgal mérkőzik meg a férfi röplabda Eb-n

A keddi és szerdai élő sportközvetítések a magyar televíziókban:



szeptember 7., kedd:



Sport 1

17.45: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Azerbajdzsán-Portugália

20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Hollandia-Törökország



Sport 2

13.45: Lóverseny, Kincsem+ Tuti

16.00: Röplabda, férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Spanyolország-Oroszország, Tampere

20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Franciaország-Finnország



Eurosport 1

14.00: Kerékpár, Tour of Britain, 3. szakasz

17.45: Tenisz, US Open



szeptember 8., szerda:



M4 Sport

18.00: Kézilabda, női bajnokság, Siófok-Győr

20.45: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Magyarország-Andorra



Sport 1

17.45: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Örményország-Liechtenstein

20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Lengyelország-Anglia



Sport 2

17.30: Röplabda, férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Lengyelország-Ukrajna, Krakkó

20.30: Labdarúgás, világbajnoki selejtező, Olaszország-Litvánia



Eurosport 1

0.45 és 17.45: Tenisz, US Open

14.30: Kerékpár, országúti Európa-bajnokság, Trentino



Eurosport 2

11.00: Motorsport, motokrossz-világbajnokság, Afyonkarahisar

14.00: Kerékpár, Tour of Britain, 4. szakasz

Forrás: MTI