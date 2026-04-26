Kárpátaljai győzelmek a harmadosztályban

Az ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 28. fordulójában mindkét kárpátaljai együttes győzelemmel folytatta menetelését. A tavasszal jó formába lendülő Ungvári FC két góllal tudott nyerni a Bukovina-2 Csernyivci otthonában, a técsői járási Irhóci FC (Vilhivci) pedig sima, négy gólos sikert aratott a sereghajtó Real Farma vendégeként.

A megyeszékhelyiek a hatodik helyről várták az észak-bukovinai túrát. Még március 22-én, az első tavaszi fordulóban épp a Bukovina-2 Csernyivci ellen kezdték remek szériájukat az ungváriak, ahol kiütéses, 0–4-es győzelmet arattak, majd a Lviv megyei Szkala 1911 vendégeként is nyereséget könyvelhettek el (1–2). Ezt követően gól nélküli döntetlent értek el hazai pályán az Atlet Kijev ellen, majd a megszűnő Liszne csapata ellen egy technikai győzelemmel szereztek újabb három pontot az Ung-vidékiek. Legutóbbi találkozójukon viszont hazai vereséggel folytatták az Irhóci FC ellen. Az ungváriak újboli csernyivci látogatása is gólzáporosra sikeredett. Az első félidőt követően még 1–1-es döntetlennel mehettek pihenőre a csapatok, de a második játékrész elején kétszer is betaláltak a vendégek. A 71. percben egy gólt lefaragtak hátrányukból a hazaiak, de egyenlítés helyett egy perccel később a negyedik ungvári gól jöhetett. A kárpátaljaiak találatait a duplázó Khovajko, illetve Terescsenko és Kovalenko szerezték.

A técsői járási Irhóci FC a nyolcadik helyről várta a játéknapot. A máramarosiak előbb a Niva Vinnicja vendégeként szenvedtek el kétgólos vereséget, majd hazai környezetben kaptak ki egy góllal a Niva-2 Ternopil gárdájától. Harmadik tavaszi meccsén már pontot szerzett a kárpátaljai együttes, a Szkala 1911 csapatával játszottak 1–1-es döntetlent Irhócon. Ezt követte egy szoros vereség az Atlet Kijev otthonában (3–2), majd egy technikai győzelem a Liszne ellen, legutóbb pedig a fentebb említett ungvári siker. Ezúttal a Real Farma vendégei voltak az irhóciak, akik sima győzelmet ünnepelhettek a sereghajtó otthonában. A técsői járásiak góljait a duplázó Humenyak, illetve Kobak, Petrik és Bohomaz szerezték.

Az Ungvári FC továbbra is a tabella hatodik helyén áll (37 pont, 33–29-es gólarány, 11 győzelem, 4 döntetlen, 10 vereség), ahogy az Irhóci FC is maradt a nyolcadik pozícióban (32 pont, 39–43-as gólarány, 9 győzelem, 5 döntetlen, 12 vereség).

A következő játéknapon az Ungvári FC a Real Farmát látja vendégül az Avangard Stadionban, az irhóciak pedig a Bukovina-2 ellen meccselnek hazai pályán.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 28. forduló:

Bukovina-2 Csernyivci–Ungvári FC 2–4

Real Farma–Irhóci FC 1–5

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: zaf.org.ua