Ukrán bravúr Párizsban, magyar vereség az U21-es Eb-n

Nagy meglepetésre franciaországi pontszerzéssel kezdte a világbajnoki selejtezősorozatot az ukrán labdarúgó-válogatott. Andrij Sevcsenko tanítványai 1:1-es döntetlent értek el a világbajnoki címvédő ellen. A kárpátaljai Anatolij Nurijev bemutatkozott az azerbajdzsáni válogatottban, mégpedig Portugália vendégeként, ahol egy öngóllal maradtak alul az Európa-bajnok ellen. A magyar-szlovén közös rendezésű U21-es Európa-bajnokságon 0:3-mas vereséget szenvedett a Gera Zoltán vezette magyar válogatott, a torna egyik favoritjának tartott német válogatott ellen. A magyar keretben ott volt az aknaszlatinai születésű Tamás Olivér is.

A D csoportban a franciák, Antoine Griezmann találatával, már a 19. percben előnyhöz jutottak Ukrajna válogatottja ellen, és a félidőig nem is változott az állás, bár a hazaiaknak több veszélyes gólhelyzetük is akadt. A fordulás után Kimpembe öngólt vétett, a hazaiak pedig nem tudtak újabb gólt szerezni, így nagy meglepetésre ikszeltek a franciák Ukrajnával (1:1). Ez hatalmas előrelépés az ukránok szempontjából, mivel a két csapat októberi barátságos mérkőzésén 7:1-es francia győzelem született, ami egyben történelmi vereség is volt Ukrajna válogatottja részéről. A csoport másik meccsén a bosnyákok Miralem Pjanic góljával megszerezték a vezetést Finnországban, majd Teemu Pukki duplájával fordítottak a finnek, és úgy tűnt, meg is nyerik a meccset. A végén azonban Bosznia-Hercegovina egyenlített, így egy pontot megmentett (2:2).

Hiába a Cristiano Ronaldo, André Silva, Bernardo Silva parádés trió, Portugália csak egy öngóllal verte meg Azerbajdzsánt az A csoport első találkozóján (1:0). A vendégeknél a második félidő kezdetén lépett pályára a Minaji FC támadója, Anatolij Nurijev, aki első meccsét játszotta az azerbajdzsáni nemzeti tizenegy színeiben. A G csoport küzdelmei hatalmas meglepetéssel rajtoltak, mivel Hollandia 4:2-es vereséget szenvedett Törökországban. A csoport másik meccsén Norvégia 3:0-ra nyert Gibraltáron. A norvég válogatottban bemutatkozott az FTC játékosa, Tokmac Nguen, aki a 62. percben lépett pályára. A H csoportban Szlovénia 1:0-ra legyőzte a vb-ezüstérmes horvátokat. A hazaiaknál végig a pályán volt a ferencvárosi középhátvéd, Miha Blazic. A magyar válogatott csütörtök este Lengyelország ellen lép pályára a Puskás Arénában.

Elkezdődött a magyar-szlovén közös rendezésű U21-es Európa-bajnokság, amelyen a magyar válogatott 3:0-ra kikapott a székesfehérvári Sóstói MOL Arénában, a jó erőkből álló Németországtól. A szlovének szintén 3:0-s vereséget szenvedtek a torna másik nagy esélyesétől, Spanyolországtól. A magyar csapat a 60. percig jól tartotta magát, aztán a 61., 66., és 73. percben a németek háromszor is bevették Bese Balázs kapuját. A nyolc alapemberét is nélkülöző magyar válogatott kispadján ott ült a Paksi FC játékosa, az aknaszlatinai születésű Tamás Olivér is, aki még nem mutatkozott be, de a hollandok, vagy a románok ellen van rá lehetősége.

Világbajnoki selejtezők, 1. forduló:

Franciaország–Ukrajna 1:1

Finnország–Bosznia-Hercegovina 2:2

Törökország–Hollandia 4:2

Belgium–Wales 3:1

Ciprus–Szlovákia 0:0

Észtország–Csehország 2:6

Gibraltár–Norvégia 0:3

Lettország–Montenegro 1:2

Málta–Oroszország 1:3

Portugália–Azerbajdzsán 1:0

Szerbia–Írország 3:2

Szlovénia–Horvátország 1:0

U21-es Európa-bajnokság, 1. forduló:

Magyarország U21–Németország U21 0:3

Románia U21–Hollandia U21 1:1

Csehország U21–Olaszország U21 1:1

Szlovénia U21–Spanyolország U21 0:3

Kopasz Gyula

