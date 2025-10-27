Ukrán harmadosztály: döntetlen a kárpátaljai rangadón

A técsői járási Irhóci FC (Vilhivci) együttese meglepetésre 1–1-es döntetlent játszott hazai pályán az esélyesebbenk tartott Ungvári FC együttesével az ukrán labdarúgó-bajnokság harmadosztályának A csoportjában. A tizenötödik fordulót követően a máramarosiak a 10. helyen állnak a 11 csapatos bajnokságban. Legutóbbi öt meccsükből csupán egyet veszítettek el, míg az ungváriak az 5. helyen tartózkodnak, három ponttal lemaradva a dobogótól (viszont egy meccsel kevesebbet játszva).

Az előző fordulóban a Kijev megyei FK Liszne lépett volna pályára a megyeszékhelyen, de az együttes pénzügyi problémákkal küzd, így nem utaztak el Ungvárra, és amennyiben még egy mérkőzésen nem tudnának kiállni, kizárják őket a bajnokságból. Az Irhóci FC a 14. fordulóban Zsitomirba látogatott. Sokáig úgy tűnt, hogy gólnélküli döntetlennel zárul a találkozó, de a 78. percben Szvjatoszlav Bockiv góljával vezetést szereztek a kárpátaljaiak. A hazaiaknak végül sikerült otthon tartaniuk egy pontot, Romancsuk egyenlített a 85. percben.

A 15. fordulóban kárpátaljai házi rangadót rendeztek: az Irhóci FC csapatához látogatott az Ungvári FC együttese. A gólnélküli döntetlent hozó első játékrészt követően a második félidőben mindkét együttes betalált egy-egy alkalommal: a 63. percben Maxim Minajlenko góljával került előnybe a vendég ungvári csapat, de a 78. percben Bazarov találatával pontot mentettek a técsői járásiak. Az Ungvári FC ezzel négy meccs óta veretlen, az Irhóci FC pedig három forduló óta nem talált legyőzőre.

Az Ungvári FC 21 ponttal, 20–15-ös gólaránnyal és egy meccsel kevesebbet játszva az 5. helyen áll, míg a 10. helyen álló, 13 pontos Irhóci FC (19–27-es gólarány) hátránya a 9. helyezettől továbbra is három pont. A következő játéknapon az Ungvári FC a 8. helyen álló Niva Vinnicját látja vendégül, az Irhóci FC pedig a 9. helyezett Bukovina-2 Csernyivci vendége lesz.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 15. forduló:

Irhóci FC (Vilhivci) – Ungvári FC 1–1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: zaf.org.ua