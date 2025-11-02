Ukrán harmadosztály: két meccs óta nyeretlen az Ungvári FC

Az Ungvári FC együttese két gólos vereséget szenvedett hazai pályán a Niva Vinnicja gárdájától az ukrán labdarúgó-bajnokság harmadosztályának A-csoportjában. Az ungváriak visszacsúsztak a 6. helyre, és már négy ponttal vannak lemaradva a dobogótól.

A 15. fordulóban kárpátaljai házi rangadót rendeztek: az Irhóci FC csapatához látogatott az Ungvári FC együttese. A gólnélküli döntetlent hozó első játékrészt követően a második félidőben mindkét együttes betalált egy-egy alkalommal: a 63. percben Maxim Minajlenko góljával került előnybe a vendég ungvári csapat, de a 78. percben Bazarov találatával pontot mentettek a técsői járásiak. A vasárnapi játéknapon a Niva Vinnicja látogatott az Avangard Stadionba, ahol hat perc alatt elrendezték a vendégek a három pont sorsát: a 34. percben Zagorulko szerzett vezetést, majd a 40. percben Lototszkij növelte két gólosra a vendégek előnyét. A második játékrészben már nem született több gól, így meglepetésre a Niva zsebelhette be a győzelmet. A nemrég még dobogós helyen álló megyeszékhelyiek ezzel két meccs óta nyeretlenek a bajnokságban.

Az Ungvári FC 21 ponttal, 20–17-es gólaránnyal és egy meccsel kevesebbet játszva a 6. helyen áll, míg a 10. helyen álló, 13 pontos Irhóci FC (19–27-es gólarány) hátránya a 9. helyezettel szemben három pont, de hétfőn koradélután épp a Bukovina-2 Csernyivci vendége lesz a técsői járási együttes. A 17. fordulóban a harmadik helyre felkapaszkodó Niva-2 Ternopil otthonában léphet pályára az Ungvári FC, míg az Irhóci FC a sereghajtó Real Farma ellen növelheti pontjai számát hazai környezetben.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 16. forduló:

Ungvári FC – Niva Vinnicja 0–2

Bukovina-2 Csernyivci – Irhóci FC (Vilhivci) – hétfő, 12.30 óra

Kopasz Gyula

