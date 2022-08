Ukrán játékvezető a női labdarúgó Eb döntőjében

Első férfiaknak vezetett vb-selejtezőjén is szerencsét hozott az angoloknak.

Anglia sikerével zárult a vasárnap véget ért női labdarúgó Európa-bajnokság. A házigazdák a döntőben a németeket verték 2-1-re, a meccs hőse a győztes gólt szerző Chloe Kelly lett, de legalább ekkora hősnek számít a találkozó játékvezetője, az ukrán Kateryna Monzul, aki pár hónapja még öt napot töltött egy földalatti bunkerben szülővárosában, Harkivban, az orosz invázió után.

A The Sun beszámolója szerint Monzul a szülei otthonában keresett menedéket, mielőtt két húgával és három gyermekével elmenekült Ukrajnából, és végül Olaszországban telepedett le. Ehhez át kellett utazniuk Moldován, Magyarországon, Szlovákián és Csehországon, majd Németországon keresztül jutottak el Olaszországba, ahol folytathatta a játékvezetést.

“Amikor a háború elkezdődött, senki sem hitte el, hogy ez lesz a vége. Amikor elhagytuk Ukrajnát, fogalmunk sem volt, mi lesz a következő lépés számunkra” – mondta az első számú ukrán női játékvezető.

A 41 éves sportember volt az első női játékvezető, aki vezetett már vb-selejtezőt a férfiaknál is, ő fújt tavaly az Andorra-Anglia (0-5) találkozón, de vezetett már ukrán Premier League-mérkőzést is. 2004 óta hivatásos játékvezető, korábban három női világbajnokságon is szerepelt.

Az már személyes pechje, hogy a németek őt és a VAR-t okolják a vereségért, amikor a 25. percben – még 0-0-nál – egy szögletet követően a labda eltalálta Leah Williamson karját, de az eset után nem ítélt 11-est a német együttesnek.

Martina Voss-Tecklenburg, a németek kapitánya a találkozó után úgy fogalmazott, egyértelmű kezezés volt, ezt mindenkinek látni kellett. Hozzátette, bosszantó az eset, de nem ezen múlt, Anglia megérdemelte a győzelmet.

