Ukrán származású sztárúszó váltott országot

A továbbiakban az Egyesült Államok színeiben versenyez Ilya Kharun, aki a 2024-es párizsi olimpián még Kanadának szerzett 100 és 200 méteres pillangóúszásban is bronzérmet.

A 20 éves sportoló hétfőn közösségi oldalán jelentette be az országváltását.

„Köszönök mindent a kanadai csapattársaimnak, ők segítettek azzá válni, aki vagyok. Büszkeséggel viseltem a juharleveles zászlót, de minden támogatás ellenére én mindig is amerikainak éreztem magam” – írta Kharun.

Az úszó ukrán szülei a világ leghíresebb cirkuszában dolgoztak artistaként, és épp Montrealban állomásoztak, amikor a sportoló megszületett.

Később Las Vegasba költöztek, Kharun pedig ott nőtt fel, de – bár kettős állampolgár – sokáig nem volt amerikai útlevele, ezért versenyzett mostanáig kanadai színekben.

Az Arizona State Egyetemen tanuló sportoló 50 és 200 méter pillangón is kanadai csúcstartó, a két évvel ezelőtti ötkarikás játékokon 100 és 200 méteren Milák Kristóf társaságában állhatott a dobogón: a magyar klasszis százon győzött, kétszázon pedig ezüstérmet nyert a francia Léon Marchand mögött.

