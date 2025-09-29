Ukrán bajnokság: Lembergben ikszelt a Dinamo, nyert a Sahtar

Az ukrán labdarúgó-bajnokság 7. fordulóját rendezték hétvégén, mely után a Sahtar Donyeck átvette a vezetést a bajnoki tabellán a Lembergben pontokat hullajtó Dinamo Kijevtől.

Továbbra is veretlen a bajnokság két éllovasa, a Sahtar Donyeck és a Dinamo Kijev, akik a vasárnapi játéknap végére helyet cseréltek egymással a tabellán. Mindkét együttes Lembergben vendégszerepelt: a Dinamo a Karpati Lviv, a Sahtar pedig a Rukh Lviv vendége volt a játéknapon.

A Dinamo Kijev egy fordulatos mérkőzést követően hagyott két pontot a „nyugati fővárosban”. A Karpati csapata már két góllal is vezetett (a 24. percben Alvarez, három perccel később pedig Bruninho is betalált), de a 43. percben Karavajev szépített, a fordulást követően pedig két perc alatt fordítottak a kijeviek: az 50. percben Saparenko találatával egyenlítettek a fővárosiak, majd ismét Karavajev volt eredményes. A hazaiak ezután sem adták fel, és a mérkőzés hajrájában, a 93. percben mentettek pontot Mirosnyicsenko góljával.

A Sahtar kihasználta riválisa botlását, és magabiztos játékkal aratott sima, négygólos győzelmet a Rukh vendégeként. A „bányászok” első találatát Luca Meirelles szerezte a 27. percben, négy perc elteltével pedig egy másik brazil, Pedrinho is betalált. A 49. percben Pedrinho duplázni tudott, majd a 90. percben egy újabb brazil légiós, Isaque Silva vitte be a kegyelemdöfést. A Sahtar tehát átvette a vezetést (17 pont), két ponttal megelőzve a legutóbbi három mérkőzésén három döntetlent játszó Dinamót (15 pont). A harmadik helyen a Metaliszt 1925 Harkiv (14 pont) csupán jobb gólkülönbségével előzi meg a Kolosz Kovalivkát. A Karpati Lviv a 10. helyen áll, a sereghajtó pedig a mindössze 3 pontot gyűjtő Rukh Lviv együttese.

Ukrán labdarúgó-bajnokság, 7. forduló:

Kudrivka – Epicenter 2–1

PFK Olekszandrija – SC Poltava 1–0

Zorja Luhanszk – Obolony Kijev 0–0

Karpati Lviv – Dinamo Kijev 3–3

LNZ Cserkaszi – Krivbasz Krivij Rih 0–0

Metaliszt 1925 Harkiv – Kolosz Kovalivka 1–0

Rukh Lviv – Sahtar Donyeck 0–4

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: shakhtar.com