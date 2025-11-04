Ukrán harmadosztály: győzött és előzött az Irhóci FC

A técsői járási Irhóci FC együttese kétgólos sikert aratott a Bukovina-2 Csernyivci otthonában az ukrán labdarúgó-bajnokság harmadosztályának A-csoportjában. A máramarosiak ezzel megelőzték riválisukat, és feljöttek a kilencedik helyre.

Az előző fordulóban a kárpátaljai házi rangadón 1–1-es döntetlent ért el hazai pályán az Irhóci FC az esélyesebbnek tartott Ungvári FC ellen. A 16. fordulóban folytatta immár négy meccs óta tartó veretlenségi szériáját a técsői járási gárda, amely az egy hellyel előttük álló Bukovina-2 Csernyivci otthonában lépett pályára hétfőn. Ilja Curkan már a 12. percben vezetést szerzett az Irhóci FC-nek, így az első játékrész vendégelőnnyel ért véget. A második félidő elején Nemcsanyinov öngóljával egyenlített a hazai együttes, de a 71. perben Mihajlo Sesztakov ismét előnyhöz juttatta a kárpátaljai csapatot, majd a mérkőzés hajrájában Vaszil Debics találata végleg eldöntötte a három pont sorsát.

Az Ungvári FC 21 ponttal, 20–17-es gólaránnyal és egy meccsel kevesebbet játszva a 6. helyen áll, míg a 9. helyen álló, 16 pontos Irhóci FC (22–28-as gólarány) megelőzte a Bukovina-2 csapatát, és három pont a hátránya a 8. helyezettel szemben. A 17. fordulóban a harmadik helyre felkapaszkodó Niva-2 Ternopil otthonában léphet pályára az Ungvári FC, míg az Irhóci FC a sereghajtó Real Farma ellen növelheti pontjai számát hazai környezetben.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 16. forduló:

Bukovina-2 Csernyivci – Irhóci FC (Vilhivci) 1–3

Korábban: Ungvári FC – Niva Vinnicja 0–2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: zaf.org.ua