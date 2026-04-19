Irhóci győzelem a kárpátaljai rangadón

Az ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 27. fordulójában kárpátaljai derbit rendeztek Ungváron, az Avangard Stadionban. A tavasszal még veretlen Ungvári FC meglepetésre vereséget szenvedett hazai pályán a jóval gyengébben rajtoló Irhóci FC (Vilhivci) ellen.

A megyeszékhelyiek a hatodik helyről várták a megyei rangadót, méghozzá magabiztosan, mivel négy tavaszi meccsükből hármat megnyertek, és egy alkalommal értek el döntetlent. Előbb a Bukovina-2 Csernyivci otthonában arattak kiütéses, 0–4-es győzelmet az Ung-partiak, majd a Lviv megyei Szkala 1911 vendégeként is nyereséget könyvelhettek el (1–2). Ezt követően gól nélküli döntetlent értek el hazai pályán az Atlet Kijev ellen, majd a megszűnő Liszne csapata ellen egy technikai győzelemmel szereztek újabb három pontot az Ung-vidékiek. Ezzel szemben a técsői járásiak, akik a nyolcadik helyről várták az ungvári meccsüket, előbb a Niva Vinnicja vendégeként szenvedtek el kétgólos vereséget, majd hazai környezetben kaptak ki egy góllal a Niva-2 Ternopil gárdájától. Harmadik tavaszi meccsén már pontot szerzett a kárpátaljai együttes, a Szkala 1911 csapatával játszottak 1–1-es döntetlent Irhócon. Ezt követte egy szoros vereség az Atlet Kijev otthonában (3–2), majd egy technikai győzelem a Liszne ellen.

A 27. fordulóban egyetlen gól döntötte el a három pont sorsát a kárpátaljai együttesek összecsapásán, végül meglepetésre a vendég Irhóci FC-nek sikerült győzedelmeskednie. Az Ungvári FC továbbra is a tabella hatodik helyén áll (34 pont, 29–27-es gólarány, 10 győzelem, 4 döntetlen, 10 vereség). ahogy az Irhóci FC is maradt a nyolcadik pozícióban (29 pont, 34–42-es gólarány, 8 győzelem, 5 döntetlen, 12 vereség).

A következő játéknapon, április 24-én ismét a Bukovina-2 Csernyivcihez látogat az Ungvári FC, az irhóciak pedig szabadnaposak lesznek, majd május 2-án ők is a Bukovina-2 ellen meccselnek hazai pályán.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 27. forduló:

Ungvári FC–Irhóci FC 0–1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: zaf.org.ua