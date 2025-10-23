Városi úszóbajnokság Ungváron

Jelenleg is tart az október 21–24. között rendezett nyílt úszóbajnokság a megyeközpontban. A versenyt, melyen 230 fiatal és felnőtt sportoló méri össze tudását, az Ungvári Avgusztin Volosin Líceum úszómedencéjében tartják – olvasható a városi tanács Facebook-oldalán.

A részt vevő 7 és 14 év közötti lányok és fiúk Ungvár, Munkács, Huszt és Nagyszőlős iskoláiból ékeztek. A versenyprogramban hát-, gyors-, mell-, pillangó-, vegyes- és vegyes váltóúszás is szerepel.

A bajnokságot Bohdan Andrijiv polgármester nyitotta meg, aki megköszönte az edzők Kárpátalja és az ország sportkultúrájának fejlesztéséért végzett áldozatos munkáját.

A verseny szervezője az Ukrán Úszószövetség Robert Levickij vezette kárpátaljai tagozata, támogatója pedig az Ungvári Városi Tanács Kulturális, Ifjúsági és Sportosztálya.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Ungvári Városi Tanács