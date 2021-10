Ungvári döntetlen idegenben, minaji iksz az Avangardban

Döntetlennel mutatkozott be a Minaji FC kispadján a frissen kinevezett vezetőedző, Igor Leonov, az ukrán labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában. Az élvonalban szereplő kárpátaljai gárda 0:0-s döntetlent játszott az ungvári Avangard Stadionban, a Deszna Csernyihiv ellen. A másodosztály sereghajtója, az Ungvári FC idegenben győzte le a feljutásra álló Alianszot, aminél csak a magasan listavezető Metaliszt Harkiv veresége bizonyult nagyobb meglepetésnek a kiesésért harcoló Agrobiznesz Volocsiszk otthonában. A harmadosztályban szereplő Munkács Futball Akadémia nem tudta folytatni győzelmi szériáját, mivel 1:3-as vereséget szenvedtek derceni bázisukon a Dinaz Visgorod együttesétől.

Igor Leonov vezetőedző a Kucser, Honcsar, Vekljak, Matics, Szinyohub, Ahmedzade, Petruszenko, Meszhi (Knis), Bilonog (Bajdal), Kulijev (Hahljov), Visnyevszkij (Szeleznyov) összeállításban küldte harcba csapatát a Deszna Csernyihiv ellen. A mérkőzésen a hazaiak birtokolták többet a labdát, és minimális mezőnyfölényt is sikerült kialakítaniuk az Ung-vidékieknek. A minajiak a szokásosnál több kapura lövéssel próbálkoztak, de a helyzetek sajnos kimaradtak, így egy ponttal kellett beérnie a kárpátaljai együttesnek. A Minaji FC-nek tíz lejátszott mérkőzés után mindössze 7 pontja van, amivel a tizenhat csapatos bajnokság tizenharmadik helyén állnak a kék-fehér rókák. A következő fordulóban a 11 pontot gyűjtő Rukh Lviv otthonába látogatnak a minajiak. A listavezető Dinamo Kijev az FK Lvivet ütötte ki idegenben 4:1-re, a Sahtar Donyeck pedig a Zorja Luhanszkra mért megalázó, 6:1-es vereséget. A kijeviek továbbra is három ponttal vezetnek a Sahtar, illetve öttel a Vorszkla Poltava előtt.

Az Ungvári FC a másodosztály sereghajtójaként látogatott a forduló előtt még második helyen álló Alianszhoz, akik korábban az élvonalban szereplő Minajt ejtették ki a kupából. Az ungváriak számára rossz előjelnek bizonyult, hogy az előző fordulóban hazai pályán szenvedtek vereséget a szintén a hátsó régióban elhelyezkedő Pogyillja Hmelnickij ellen. Viktor Rjasko duplájával (két büntetőt értékesített a támadó) és Viktor Homcsenko találatával három gólig jutottak a vendégek, ami elég volt a bravúros győzelemhez. A második félidő elején emberelőnybe kerültek a megyeszékhelyiek, így könnyebben meg tudták tartani előnyüket. Az Ungvári FC 9 pontjával még mindig az utolsó helyen áll, de a tavaly még az élvonalban szereplő Olimpik Donyeck legyőzésével már elmozdulhatnának a sereghajtó pozícióból. A tabellát a 35 pontos Metaliszt Harkiv vezeti, akik hét ponttal előzik meg a Krivbaszt, és kilenccel az Alianszot.

A Munkács Futball Akadémia már háromgólos hátrányban is volt hazai pályán a Dinaz Visgorod elleni mérkőzésen, de Vadim Lucskának sikerült megszereznie a szépítő találatot a 80. percben. A hazaiak erejéből ezúttal sajnos nem telt többre, így hat veretlen találkozó (öt győzelem és egy döntetlen) után most becsúszott egy vereség. Az MFA jelenleg a tabella hatodik helyén áll 23 ponttal. A bajnokságot továbbra is a Livij Bereh vezeti, megelőzve a Kárpáti Lvivet és a Dinaz Visgorordot. A következő fordulóban a Kárpáti Lviv vendége lesz a munkácsi együttes.

Ukrán labdarúgó-bajnokság, 11. forduló:

Minaji FC – Deszna Csernyihiv 0:0

Ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokság, 14. forduló:

Aliansz Szumi – Ungvári FC 2:3

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 14. forduló:

Munkács Futball Akadémia – Dinaz Visgorod 1:3

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma