Uszik leléptetéssel védte meg bokszvilágbajnoki címeit

Az ukrán Olekszandr Uszik megvédte három nemzetközi szervezetnél őrzött nehézsúlyú profi bokszvilágbajnoki címeit, miután a szombat éjszakai mérkőzésen technikai KO-val nyert kihívója, a holland Rico Verhoeven ellen a piramisairól ismert, Kairó elővárosának számító Gizában.

A 12 menetesre tervezett összecsapás a 11. menet legvégén dőlt el, amikor Uszik leütötte Verhoevent, a mérkőzésvezető pedig úgy ítélte meg, hogy a holland képtelen a folytatásra és véget vetett a küzdelemnek. A hírügynökségi beszámolók szerint a meccs leállításakor két bírónál 95:95-ös döntetlenre állt a csata, míg a harmadik Verhoevennek kedvezett 96:94-re.

Sikeréért, amellyel továbbra is övé a Boksz Világtanács (WBC), a Nemzetközi Bokszszövetség (IBF) és a Boksz Világszövetség (WBA) öve, a 39 éves Uszik 100 millió dollárral gazdagodott, míg a 37 esztendős hollandnak 15 millióval kell beérnie. Verhoeven, akinek ez volt a második mérkőzése profi ökölvívóként, a világ egyik legjobb kick-boxolójának számít, mérlege 66 győzelem és 11 vereség.

Forrás: MTI

Nyitókép: Olekszandr Uszik 11. menetes TKO-val győzte le Rico Verhoevent a gízai piramisok lábánál. Forrás: Mohamed Hossam/Getty Images

