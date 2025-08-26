Több mint 700 ezer diák a „Vállvetve” programban

A „Vállvetve – Országos Iskolai Ligák” az egyik legsikeresebb ifjúsági és sportfejlesztési kezdeményezés Ukrajnában. Erről Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője számolt be.

A programba eddig több mint 9 ezer iskola és 700 ezer diák csatlakozott be az ország minden régiójából. A projekt nemcsak a sportversenyek megszervezésére fókuszál, hanem a helyi sportinfrastruktúra fejlesztését is elősegíti – emelte ki Viktor Mikita.

Mint mondta, a háborús körülmények ellenére folyamatosan zajlik új sporthelyszínek építése és a meglévők felújítása, amelyek mára több ezer gyermek számára váltak közösségi központtá.

A kezdeményezés sikerében jelentős szerepet játszanak a megyei katonai adminisztrációk (OVA), az önkormányzatok, valamint a fiatalokat támogató közösségek.

Nyitókép: Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás

Kárpátalja.ma