Vasárnap rajtol a megyei téli kupa

Február 9-én, vasárnap megkezdődnek a kárpátaljai megyei labdarúgó kupa küzdelmei. A mérkőzéseket négy helyszínen, az ungvári Avangard Stadionban, Szerednyén, a Munkács Futball Akadémia derceni bázisán és a nagyszőlősi Plasztmaszovik Stadionban rendezik.

A hagyományokhoz híven idén is a téli kupával veszi kezdetét a szezon. A megmérettetésre tizenhét csapat nevezett be, melyből hat utánpótlás együttes. A csapatokat három csoportba sorolták be. Az A csoport küzdelmeit Ungváron, a B csoport mérkőzéseit a munkácsi járási Dercenben és az ungvári járási Szerednyén rendezik, a C csoport találkozóira pedig Nagyszőlősön kerül sor.

A tavalyi szezon összes megyei trófeáját begyűjtő nagyszőlősi Szőlős FC felkészülési mérkőzéssel hangolt a szezonra, méghozzá a harmadosztályban szereplő Ungvári FC gárdája ellen. Az ugocsai együttes ötgólos találkozón szoros, 2–3-as vereséget szenvedett az Ung-partiak ellen.

Az első forduló párosítása a következő:

A csoport, Ungvár:

Ungvári Sportiskola U-17 – Ungvári Sportiskola U-16

Őrdarmai Lider (Sztorozsnica) – Minaji FC U-16

Medea-Nevickei vár FC (Felsődomonyai kistérség) – Kincsesi Sólyom (Homoki kistérség)

B csoport:

Munkács Futball Akadémia U-17 – Munkácsi SC (helyszín: Dercen)

Minaji FC U-17 – Técsői FC (helyszín: Szerednye)

Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci, Szerednyei kistérség) – Unggesztenyési Csillag FC (Linci, Szerednyei kistérség) (helyszín: Szerednye)

C csoport, Nagyszőlős:

Szőlős FC (Nagyszőlős) – Szőlős FC U-18 (Nagyszőlős)

Viski FC – Ilonokújfalui Csillag (Onok)

Ilosvai Buzsora – szabadnapos

Nyitókép: zaf.org.ua

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma