Vb-2026 – A portugálok fordítottak a horvátok ellen

A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat csütörtökön a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésén Torontóban.

A horvátok még sosem győzték le tétmérkőzésen a portugál csapatot, egy döntetlen és hat vereség a mérlegük.

A portugál válogatott hétfőn – közép-európai idő szerint – 21 órától a Spanyolországgal játszik a dallasi nyolcaddöntőben.

Világbajnokság, a nyolcaddöntőbe jutásért:

Portugália-Horvátország 2-1 (0-0)

———————————

Toronto, BMO Field, 43 036 néző, v.: Eskas (norvég)

gólszerzők: Ronaldo (68., 11-esből), G. Ramos (94.), illetve Perisic (53.)

sárga lap: Rúben Dias (17.), illetve Modric (59.), Perisic (98.)

Portugália:

———–

D. Costa – Cancelo (G. Ramos, 62.), Dias, Veiga, Mendes – J. Neves, Vitinha (B. Silva, 62.) – Neto (F. Conceicao, 62.), B. Fernandes (Semedo, 62.), R. Leao – Ronaldo (R. Neves, 81.)

Horvátország:

————-

Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic – Modric, Kovacic (Kramaric, 96.) – Vlasic (Gvardiol, 92.), P. Sucic, Baturina (Pasalic, 70.) – Budimir (Matanovic, a szünetben)

A portugálok kezdtek nagyobb lendülettel, a két szélen többször is a horvát védelem mögé kerültek, de Bruno Fernandes lövésénél a horvát kapus védett. Később is jobbára a kétszeres Nemzetek Ligája-győztes és vb-bronzérmes akarata érvényesült, több veszélyes támadást vezetett, de Dominik Livakovic rendre mentett, vagy a portugálok tévesztették el a célt. Különösebb izgalom nélkül telt el az első játékrész.

A szünet után aztán felpörögtek az események, a horvátok teljesen más mentalitásban léptek pályára, beszorították ellenfelüket, és a 21. vb-mérkőzésén játszó Ivan Perisic révén az 53. percben megszerezték a vezetést.

Kisvártatva Igor Matanovic is batalált, de csapattársa, Nikola Vlasic lesről indította a támadást, ezért a gólt érvénytelenítette a játékvezető. A hátrányba került portugálok Rafael Leao 20 méteres lövésével próbálkoztak, de a labda a lécről vágódott vissza, majd Cristiano Ronaldo is szerzett egy gólt lesről. Az ötszörös aranylabdás a 68. percben mégis örülhettek, mert egy jogosan megítélt büntetőből egyenlített, megszerezve ezen a tornán a harmadik gólját. A döntetlennel nem állt le a két csapat, sőt inkább fokozta az iramot, és a 76. percben Diogo Costa két hatalmas védése kellett, hogy a portugálok ne kerüljenek ismét hátrányba

Mateo Kovacevic távoli lapos lövésénél ütötte a bal kapufára a labdát, amelyet néhány másodperccel később szintén a Manchester City középpályásának bombája után tolt ki a léc alól.

A hajrában Petar Sucic is betalált, de szintén lesről, Ronaldót pedig lecserélte Roberto Martínez szövetségi kapitány. Az izgalmak a végtelenségig fokozódtak, a játékvezető pedig tízperces hosszabbítást jelzett a rendes játékidő végén, amelynek csaknem felénél a csereként beállt Goncalo Ramos fejjel vezetéshez juttatta a portugálokat. A horvátok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, és a 103. percben egyenlítettek, majd következett egy szűk kétperces videózás, amelynek eredményeként a játékvezető megállapította, hogy ez a találat is lesről született, végül pedig a 110 percig tartó összecsapás végén a portugál válogatott jutott tovább.

Forrás: MTI

Fotó: fifa.com

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →