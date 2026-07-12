Vb-2026 – Messi már 32 mérkőzéssel vezeti az örökrangsort

Kárpátalja.ma Sport

A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi az argentin válogatott hatodik mérkőzésén is a kezdőcsapat tagja volt a tornán, így már 32 mérkőzéssel vezeti labdarúgó-világbajnokságokon pályára lépő játékosok örökrangsorát.

A legtöbb vb-meccsen szerepelt játékosok:

1. Lionel Messi (argentin, 2006-2026) 32 mérkőzés

2. Cristiano Ronaldo (portugál, 2006-2026) 27

3. Lothar Matthäus (német, 1982-1998) 25

4. Miroslav Klose (német, 2002-2014) 24

5. Paolo Maldini (olasz, 1990-2002)

Luka Modric (horvát, 2006, 2014-2026)

Manuel Neuer (német, 2010-2026) 23-23

8. Uwe Seeler (német, 1958-1970)

Wladyslaw Zmuda (lengyel, 1974-1986)

Diego Maradona (argentin, 1982-1994)

Ivan Perisic (horvát, 2014-2026) 21-21

12. Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982)

Cafú (brazil, 1994-2006)

Philipp Lahm (német, 2006-2014)

Bastian Schweinsteiger (német, 2006-2014)

Javier Mascherano (argentin, 2006-2018)

Hugo Lloris (francia, 2010-2022)

Thibaut Courtois (belga, 2014-2026)

Kylian Mbappé (francia, 2018-2026) 20-20

Forrás: MTI

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