Vb-2026 – Messi már 32 mérkőzéssel vezeti az örökrangsort
A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi az argentin válogatott hatodik mérkőzésén is a kezdőcsapat tagja volt a tornán, így már 32 mérkőzéssel vezeti labdarúgó-világbajnokságokon pályára lépő játékosok örökrangsorát.
A legtöbb vb-meccsen szerepelt játékosok:
1. Lionel Messi (argentin, 2006-2026) 32 mérkőzés
2. Cristiano Ronaldo (portugál, 2006-2026) 27
3. Lothar Matthäus (német, 1982-1998) 25
4. Miroslav Klose (német, 2002-2014) 24
5. Paolo Maldini (olasz, 1990-2002)
Luka Modric (horvát, 2006, 2014-2026)
Manuel Neuer (német, 2010-2026) 23-23
8. Uwe Seeler (német, 1958-1970)
Wladyslaw Zmuda (lengyel, 1974-1986)
Diego Maradona (argentin, 1982-1994)
Ivan Perisic (horvát, 2014-2026) 21-21
12. Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982)
Cafú (brazil, 1994-2006)
Philipp Lahm (német, 2006-2014)
Bastian Schweinsteiger (német, 2006-2014)
Javier Mascherano (argentin, 2006-2018)
Hugo Lloris (francia, 2010-2022)
Thibaut Courtois (belga, 2014-2026)
Kylian Mbappé (francia, 2018-2026) 20-20
Forrás: MTI