Vb-selejtezők: a legfontosabb után az egyik legnehezebb mérkőzés következik

A legfontosabbnak kikiáltott írországi rajt után kedden az egyik legnehezebb mérkőzés következik a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában a magyar labdarúgó-válogatott számára, amely 1986 után juthat ki ismét a sportág legnagyobb seregszemléjére.

Ezúttal a csoport favoritja, az Örményországban ötgólos sikerrel kezdő portugál csapat érkezik Budapestre. A találkozónak ráadásul nagyobb lett a jelentősége a dublini 2-2-es döntetlen után, mintha Marco Rossi tanítványai megőrizték volna az előnyüket a szigetországban. A várakozások szerint ugyanis a magyar és az ír gárda utolsó fordulós meccse dönt majd a pótselejtezőt érő második helyről, de hogy novemberben a döntetlen melyik félnek lesz kedvező, az azon múlik, hogy melyik együttes képes bravúros pontszerzésre Portugália ellen, vagy melyik veszít pontokat váratlanul Örményországgal szemben.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai több szempontból sem várják jó előjelekkel az összecsapást. Ennek egyik oka, hogy Sallai Roland kiállítása miatt fokozódtak az olasz szakvezető problémái. A Galatasaray futballistája eltiltása miatt nem léphet pályára kedden, ami különösen fájó a középpályáról sérülés miatt hiányzó Schäfer András távollétében. Részben ugyanis utóbbi kényszerű nélkülözése miatt játszott a szokottnál hátrébb a csapatkapitány Szoboszlai Dominik, de most, hogy Sallai kiesett a támadók közül, elöl is szükség lenne a Liverpool sztárjára.

Az sem ad okot a derűlátásra, hogy a magyarok még soha nem tudták legyőzni a portugálokat, sőt, Budapesten mind a négy alkalommal vendégsiker született és hazai gólnak is csak egyszer tapsolhattak a szurkolók. A júniusban Nemzetek Ligája-győztes rivális olyan világsztárokkal érkezik a magyar fővárosba, mint az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo és a Jerevánban hozzá hasonlóan duplázó, ugyancsak az al-Nasszrben futballozó Joao Felix, vagy éppen a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain négy portugálja, Vitinha, Nuno Mendes, Goncalo Ramos és Joao Neves.

A keret erősségét tekintve hatalmas meglepetés lenne, ha a magyarok most szakítanák meg a nyeretlenségi sorozatukat, viszont ha ez bekövetkezne, akkor elvi szinten még az egyenes kvalifikációt jelentő első helyre is maradna esély az októberi és novemberi folytatásra. Ilyen erős ellenféllel szemben a döntetlen is remek eredmény lenne, ráadásul az lépéselőnyt biztosítana az írekkel szemben.

A magyar-portugál mérkőzés, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, kedden 20.45-kor kezdődik a telt házas Puskás Stadionban, amely jövőre a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont ad. A meccs játékvezetője a belga Erik Lambrechts lesz.

A kvartett másik találkozóján Írország az örmény csapat otthonába látogat, és meglepetés lenne, ha nem három ponttal távozna Jerevánból.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Európai vb-selejtezők, F csoport, 2. forduló (kedd):

Örményország-Írország, Jereván 18.00

MAGYARORSZÁG-Portugália, Puskás Aréna 20.45

A csoport állása:

1. Portugália 1 1 – – 5-0 3 pont

2. MAGYARORSZÁG 1 – 1 – 2-2 1

Írország 1 – 1 – 2-2 1

4. Örményország 1 – – 1 0-5 0

Korábbi eredmények:

1. forduló (szeptember 6.):

Örményország-Portugália 0-5 (0-3)

Írország-MAGYARORSZÁG 2-2 (0-2)

A csoport további programja:

3. forduló (október 11.):

MAGYARORSZÁG-Örményország, Puskás Aréna 18.00

Portugália-Írország, Lisszabon 20.45

4. forduló (október 14.):

Írország-Örményország, Dublin 20.45

Portugália-MAGYARORSZÁG, Lisszabon 20.45

5. forduló (november 13.):

Örményország-MAGYARORSZÁG, Jereván 18.00

Írország-Portugália, Dublin 20.45

6. forduló (november 16.):

MAGYARORSZÁG-Írország, Puskás Aréna 15.00

Portugália-Örményország 15.00

