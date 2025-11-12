Vb-selejtezők – Kilenc válogatott csatlakozhat Angliához

Kilenc nemzet labdarúgó-válogatottja csatlakozhat a már kijutott Angliához az európai világbajnoki selejtezősorozat csütörtöktől szombatig tartó utolsó előtti fordulójában.

A legkényelmesebb helyzetben a legutóbb vb-bronzérmes horvátok vannak, akiknek hazai pályán már egy döntetlen is elég Feröer-szigetek ellen ahhoz, hogy bebiztosítsák a csoportelsőségüket. Szintén a saját kezében a sorsa a három éve vb-ezüstérmes Franciaországnak, a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliának, továbbá Hollandiának és Belgiumnak, ugyanis mind a négy együttesnek a győzelem jelentene repülőjegyet a tengerentúli seregszemlére. A franciák éppen a közvetlen rivális Ukrajnát fogadják, a magyarok csoportjában éllovas portugálok Írországba látogatnak, míg a hollandok a lengyeleknél, a belgák pedig a kazahoknál vendégeskednek.

Érdekesség, hogy a három százszázalékos csapatból az ezúttal a szerbeket fogadó Anglia már kijutott, ugyanakkor Spanyolországnak és Norvégiának még az újabb siker sem jelentene biztos részvételt. Előbbi akkor jut ki ebben a fordulóban a 2026-os vb-re, ha Georgia otthonában több pontot szerez, mint Törökország hazai pályán Bulgária ellen, míg utóbbi több pontot gyűjt Észtország ellen, mint Moldovában az olasz csapat. Hasonló helyzetben van a svédeket vendégül látó svájci együttes is, amelynek a Szlovéniába látogató koszovói válogatottal szemben kellene növelnie a hárompontos különbséget ahhoz, hogy az utolsó kör előtt eldőljön az első hely és ezáltal a kijutás. Az osztrák válogatottnak pedig a ciprusi sikere mellett arra lenne szüksége a vb-részvételhez, hogy a bosnyákok pontokat veszítsenek Románia ellen.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő jövő évi világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Európai vb-selejtezők:

A csoport (péntek):

Luxemburg-Németország, Luxembourg 20.45

Szlovákia – Észak-Írország, Kassa 20.45

Az állás: 1. Németország 9 pont (8-3), 2. Szlovákia 9 (5-2), 3. Észak-Írország 6, 4. Luxemburg 0

B csoport (szombat):

Svájc-Svédország, Genf 20.45

Szlovénia-Koszovó, Ljubljana 20.45

Az állás: 1. Svájc 10 pont, 2. Koszovó 7, 3. Szlovénia 3, 4. Svédország 1

C csoport (szombat):

Dánia-Fehéroroszország, Koppenhága 20.45

Görögország-Skócia, Pireusz 20.45

Az állás: 1. Dánia 10 pont (12-1), 2. Skócia 10 (7-2), 3. Görögország 3, 4. Fehéroroszország 0

D csoport (csütörtök):

Azerbajdzsán-Izland, Baku 18.00

Franciaország-Ukrajna, Párizs 20.45

Az állás: 1. Franciaország 10 pont, 2. Ukrajna 7, 3. Izland 4, 4. Azerbajdzsán 1

E csoport (szombat):

Törökország-Bulgária, Bursa 18.00

Georgia-Spanyolország, Tbiliszi 18.00

A csoport állása: 1. Spanyolország 12 pont, 2. Törökország 9, 3. Georgia 3, 4. Bulgária 0

F csoport (csütörtök):

Örményország-MAGYARORSZÁG, Jereván 18.00

Írország-Portugália, Dublin 20.45

A csoport állása: 1. Portugália 10 pont, 2. MAGYARORSZÁG 5, 3. Írország 4, 4. Örményország 3

G csoport (péntek):

Finnország-Málta, Helsinki 18.00

Lengyelország-Hollandia, Varsó 20.45

Az állás: 1. Hollandia 16 pont/6 mérkőzés, 2. Lengyelország 13/6, 3. Finnország 10/7, 4. Litvánia 3/7, 5. Málta 2/6

H csoport (szombat):

Ciprus-Ausztria, Limasszol 18.00

Bosznia-Hercegovina – Románia, Zenica 20.45

Az állás: 1. Ausztria 15 pont/6 mérkőzés, 2. Bosznia-Hercegovina 13/6, 3. Románia 10/6, 4. Ciprus 8/7, 5. San Marino 0/7

I csoport (csütörtök):

Norvégia-Észtország, Oslo 18.00

Moldova-Olaszország, Chisinau 20.45

A csoport állása: 1. Norvégia 18 pont/6 mérkőzés, 2. Olaszország 15/6, 3. Izrael 9/7, 4. Észtország 4/7, 5. Moldova 1/6

J csoport (szombat):

Kazahsztán-Belgium, Asztana 15.00

Liechtenstein-Wales, Vaduz 18.00

Az állás: 1. Belgium 14 pont/6 mérkőzés, 2. Észak-Macedónia 13/7, 3. Wales 10/6, 4. Kazahsztán 7/7, 5. Liechtenstein 0/6

K csoport (csütörtök):

Andorra-Albánia, Encamp 20.45

Anglia-Szerbia, London 20.45

A csoport állása: 1. (és már vb-résztvevő) Anglia 18/6 mérkőzés, 2. Albánia 11/6, 3. Szerbia 10/6, 4. Lettország 5/7, 5. Andorra 1/7

L csoport (péntek):

Gibraltár-Montenegró, Gibraltár 20.45

Horvátország – Feröer-szigetek, Fiume 20.45

Az állás: 1. Horvátország 16 pont/6 mérkőzés, 2. Csehország 13/7, 3. Feröer-szigetek 12/7, 4. Montenegró 6/6, 5. Gibraltár 0/6

