Vereséggel kezdett a Minaj, botlott a Sahtar

Vereséggel kezdte az évet a Minaji FC együttese, mely az ukrán labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában hazai pályán szenvedett 2:1-es vereséget az FK Lviv csapatától, így Vaszil Kobin együttese lecsúszott a tabellán a kiesést jelentő utolsó helyre. A bajnokesélyesek közül a Dinamo Kijev 3:1-re legyőzte a kilenc emberre megfogyatkozó Olimpik Donyecket, a Sahtar Donyeck pedig 0:0-s döntetlent játszott a Kolosz Kovalyivka vendégeként. A magyar labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában az MTK nyerni tudott a Vidi otthonában, az éllovas Ferencvárosi TC pedig 2:0-s vezetést követően 2:2-es döntetlent játszott Mezőkövesden.

Rosszul kezdte a „tavaszi” szezont a Minaji FC, miután 2:1-es vereséget szenvedtek Ungváron az FK Lvivtől. A Lviv már a 13. percben megszerezte a vezetést a brazil légiós, Tavares góljával, aki a 45. percben duplázni tudott így már kettővel ellépett a vendég együttes (0:2). Hiába birtokolta sokkal többet a labdát a kárpátaljai csapat, gólig az első játékrészben nem jutottak el. A második félidő elején Sinder révén szépített a hazai gárda, de az egyenlítés sajnos nem jött össze a minajiaknak, maradt az 1:2-es végeredmény. A következő fordulóban a hatodik helyezett Olekszandrija vendégeként javíthat az immár sereghajtó pozícióban tanyázó Ung-vidéki együttes.

A Dinamo Kijev a 20. percben hátrányba került a vendég Olimpik Donyeck elleni összecsapáson, de tíz perc elteltével egyenlített a tabella éllovasa, Beszjegyin volt eredményes. A 77. percben megfogyatkoztak a vendégek, majd rögtön ezután Bujalszkij góljával már 2:1 lett az állás a hazaiak javára. A 89. percben jött az újabb vendég kiállítás, a kettős emberelőnyben játszó kijeviek pedig Beszjegyin második találatával bebiztosították győzelmüket (3:1). A bajnoki címvédő Sahtar Donyeck nagy meglepetésre pontokat hullajtott, mivel 0:0-s döntetlent játszottak a Kolosz Kovalyivka vendégeként. A bajnokságot a 33 pontos Dinamo vezeti a 30 pontos Sahtar előtt, míg az utolsó helyen a 10 pontos Minaji FC áll. A hátsó régióban az FK Lviv 12 pontot gyűjtött, a Dnyipro-1 és az Ingulec 11-11 pontos, míg a minajiaknál egy meccsel többet játszó Rukh Lvivnek is csupán 10 pontja van.

A magyar labdarúgó NB I 21. fordulójának egyik kiesési rangadóján az Újpest FC hazai pályán aratott 1:0-s győzelmet az utolsó helyen álló Diósgyőri VTK ellen, így a lila-fehérek feljöttek a nyolcadik helyre, bár még csak három pontra távolodtak el a kiesőhelytől. A Kisvárda két bajnoki vereség után ismét győzni tudott, Horváth Zoltán 94. percben szerzett szépségdíjas gó l jával 2:1-re verték hazai pályán a Zalaegerszeg együttesét. Az alsókerepeci Hei Viktor ezúttal egy félidőt töltött a pályán a szabolcsi csapatban. A Budafoki MTE a viski Takács Ronalddal a kezdőben, 3:2-es bravúrgyőzelmet aratott a Budapest Honvéd vendégeként, amivel elmozdultak a kiesőhelyről, a Honvéd viszont átvette az újonc pozícióját. Takács ezúttal 84 percet töltött a pályán.

A Ferencváros a remek formában lévő Mezőkövesd otthonában lépett pályára, ahol Somalia góljával meg is szerezték a vezetést a 32. percben. Az 50. percben Boli találatával már 0:2 volt az állás a színvonalasnak mondható mérkőzésen. Pintér Attila együttese nem adta fel kétgólos hátrányban sem, Besirovic és Jurina góljaival tíz percen belül egyenlíteni tudtak a matyóföldiek (2:2). A századik mezőkövesdi mérkőzését ünneplő , nagyszőlősi Vajda Sándor a 92. percben lépett pályára, a munkácsi Igor Haratyin viszont ezúttal nem volt a ferencvárosi keretben. A MOL Fehérvár 2:1-re kikapott hazai pályán az MTK csapatától. A kék-fehérek győztes gólját Varga Roland szerezte büntetőből, de az első MTK-gól is Varga szabadrúgását követően született, miután a kipattanót Miovski fejelte a Vidi kapujába. A második helyen álló Puskás Akadémia nagy csatában 3:2-re legyőzte a Paksot. Hiába rúgott nagy gólt Böde Dániel, majd harcolt ki büntetőt, amit Hahn János értékesített, a 81. percben a hazaiak megszerezték a győzelmet érő harmadik góljukat, Plsek révén. A tabella élén az 50 pontos FTC csapatát a 36 pontos Puskás Akadémia és a 33 pontos Fehérvár követi. A negyedik MTK-nak 32, az ötödik Kisvárdának 31 pontja van. A 22 pontos ZTE már csak jobb gólkülönbségével előzi meg a kiesőhelyen tanyázó Honvédot, míg a DVTK 17 pontjával továbbra is az utolsó helyen áll.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma