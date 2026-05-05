Világbajnoki dobogón a beregszászi fiatal sportoló, Ivandel Miklós

Újabb figyelemre méltó sportsikernek örülhet Beregszász: Ivandel Miklós kiemelkedő eredményt ért el a horting világbajnokságon, ahol saját súlycsoportjában aranyérmet, egy magasabb kategóriában pedig ezüstérmet szerzett.

A fiatal sportolót személyesen is köszöntötte Babják Zoltán, a Beregszászi kistárség vezetője, aki elismerését fejezte ki Miklós teljesítményéért, valamint azért, hogy méltó módon képviselte a várost a nemzetközi porondon. A találkozó során szó esett a sportoló jövőbeli terveiről is, amelyek kapcsán egyértelművé vált: motivációból és elszántságból nincs hiány.

A polgármester arra biztatta a fiatal tehetséget, hogy folytassa a megkezdett utat, és tovább öregbítse a beregszászi sportolók hírnevét. Az eseményen Miklós átvehette a Beregszászi Városi Tanács elismerő oklevelét is.

A beszélgetésen jelen volt a sportoló édesanyja, Tatjána, valamint a Kárpátaljai Horting Szövetség vezetője, Ihor Nyahovszkij is, akik szintén büszkék Miklós eddigi eredményeire.

A fiatal sportoló pályafutása 2017-ben indult a Beregszászi Freestyle Iskolában, később futballal is foglalkozott. 2021 óta a brazil jiu-jitsu világában fejleszti tudását Robert Havriljuk irányításával.

Eddigi eredményei is figyelemre méltók:

Kárpátalja bajnoka (2023)

Az ukrán bajnokság bronzérmese (2025)

Horting világbajnokság: 1. hely (saját súlycsoport), 2. hely (magasabb súlycsoport) – Milánó, Cornaredo, 2026

