Bemutatták a 2026-os világbajnokság hivatalos labdáját

A FIFA és a német Adidas bemutatta a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos labdáját, a „Trionda” modellt.

A tornát Amerikában, Kanadában és Mexikóban rendezik, és a labda dizájnja is a házigazdák nemzeti színeit idézi.

A 2026-os világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik meg 16 városban.

A 2026-os torna lesz az első, amelyen a résztvevő csapatok száma 48-ra bővül, így új formátumban mérkőzhetnek majd a nemzeti válogatottak.

A hivatalos bemutatott labda a FIFA szerint a házigazdák szellemiségét és nemzeti identitását tükrözi, miközben a modern labdarúgás legmagasabb technikai követelményeinek is megfelel.

