Megyei bajnokság: kiváló szériában a Viski FC

Zsinórban negyedik mérkőzését is megnyerte, így öt meccse tartó veretlenségi sorozatot alakított ki a Viski FC együttese a megyei labdarúgó-bajnokságban. A máramarosiak ezzel feljöttek a tabella negyedik helyére, és csupán három pont a lemaradásuk a második helytől. A bajnoki tabellát magabiztosan vezeti a százszázalékos nagyszőlősi gárda, amely ezúttal is sima, háromgólos sikert ünnepelhetett hazai környezetben.

A megyei bajnokság nyolcadik fordulójában nem született meglepetés. A Munkácsi SC–Medea-Nevickei vár találkozót elhalasztották, így a munkácsiak az ötödik, az Ung-vidékiek pedig a hatodik helyre csúsztak vissza a tabellán.

Folytatta remek sorozatát a Viski FC, amely a Munkácsi SC, a Medea-Nevickei vár és az Ilonokújfalui Csillag legyőzését követően a Dolhai Borzsa otthonából is elvitte a három pontot. A huszti járásiak Olekszandr Habaj 37. percben szerzett góljával nyerték meg az összecsapást. Az Őrdarmai Líder a 90. percig még 2–1-re vezetett az Ilosvai Buzsora elleni hazai találkozón, de a vendégek előbb Adrian Mihalko révén egyenlítettek, majd a 94. percben Jurij Mesko góljával a győzelmet is megszerezték.

A Nagyszőlősi Szőlős FC Mihajlo Csedrik duplájával és Pukánics Adrián 87. percben szerzett találatával 3–0-s győzelmet aratott a Plasztmaszovik Stadionban az újonc Baranyai Krajna ellen, ezzel továbbra őrzik vezető helyüket a bajnoki tabella élén. A „Csillagok” rangadóján a hazai pályán játszó Unggesztenyési Csillag 6–0-ra kiütötte az ilonokújfalui együttest, ezzel megszerezve második győzelmét.

A megyei bajnokság 8. fordulójának eredményei (zárójelben az ifik):

Munkácsi SC–Medea-Nevickei vár FC – elhalasztva

Nagyszőlősi Szőlős FC–Krajna FC (Baranyai kistérség) 3–0 (11–2)

Dolhai Borzsa FC– Viski FC 0–1 (2–1)

Unggesztenyési Csillag FC (Linci)–Ilonokújfalui Csillag FC (Onok) 6–0 (6–1)

Őrdarmai Líder FC (Sztorozsnicja)–Ilosvai Buzsora FC 2–3 (2–4)

A bajnokság állása:

№ Csapat neve Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Szőlős FC 8 8 0 0 32–2 24 2. Krajna FC 8 5 1 2 15–10 16 3. Ilosvai Buzsora FC 8 4 1 3 13–11 13 4. Viski FC 8 4 1 3 9–9 13 5. Munkácsi SC 7 4 0 3 26–7 12 6. Medea-Nevickei vár FC 7 3 1 3 13–9 10 7. Unggesztenyési Csillag FC 8 2 3 3 17–21 9 8. Őrdarmai Líder FC 8 1 2 5 8–19 5 9. Dolhai Borzsa FC 8 1 2 5 7–23 5 10. Ilonokújfalui Csillag FC 8 1 1 6 6–35 4

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma