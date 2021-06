Vízilabda: Bajnokok Ligája döntős a Ferencváros

A Ferencváros 14:12-re győzte le az olasz Bresciát a férfi vízilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében, így a szombat esti döntőben a spanyol Barcelonetát legyőző, szintén olasz Pro Recco ellen védheti meg címét Varga Zsolt együttese.

A Ferencváros a Brescia elleni Bajnokok Ligája elődöntőben ott folytatta, ahol a Marseille elleni negyeddöntőben abbahagyta: szigorú védekezéssel és ötletes támadójátékkal rukkoltak elő a zöld-fehérek, miközben az olaszok jóformán azt sem tudták, milyen rendezvényen vannak éppen. Így aztán az FTC ugyanúgy 4:0-valkezdett be, mint egy nappal korábban. Csakhogy ezúttal ettől egyáltalán nem rogyott meg az ellenfél: míg a franciákat nagyon simán, 14:6-ra kiütötte a BL-címvédő, az olaszok a második negyedben visszajöttek a játékba.

Az olaszok többször is feljöttek egyetlen gólra, de a zöld-fehér játékosok közül valaki mindig továbblendítette csapatát. Varga Dénes például a Marseille ellen még megelégedett azzal, hogy a háttérbe vonulva irányított, elvégre a góljai nélkül is simán nyert az FTC, ezúttal azonban megcsillogtatta kivételes lövőtechnikáját, így a térfélcsere pillanatában még mindig két góllal, 8:6-ra vezetett a címvédő. Ezután a Brescia utolérte ellenfelét. A ferencvárosiaknál előbb Zalánki egyszer, majd Vámos kétszer is betalált, de a harmadik negyed végére megint kiegyenlített a Brescia. Az utolsó negyed 11:11-es állásról folytatódott. Varga Dénes kézbe vette az irányítást, belőtt egyet az emberelőnyös lehetőségek közül, majd hátul blokkolt egy hatalmasat. Ezt követően jó öt percig nem született találat egyik oldalon sem. A védekezés mindkét oldalon remekül zárt, de a gólcsendhez kellett néhány elkapkodott döntés a támadásban. Ezután a Fradi szerzett ismét vezetést, és huszonegy másodpercet kellett kivédekezni, ami úgy is sikerült, hogy az olaszok előrehozták a kapusukat, Vámos pedig még lőtt egy gólt a saját térfeléről. Hiába verte meg a csoportkörben kétszer is a Brescia az FTC-t, ezúttal a zöld-fehérek nyertek 14:12-re, és szombaton megvédhetik a címüket a Pro Recco ellen, akik szintén két góllal (12:10) nyertek az elődöntőben a Barceloneta csapata ellen.

Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, elődöntők:

Ferencvárosi TC – Brescia 14:12

Pro Recco – Barceloneta 12:10

A negyeddöntőben: Ferencvárosi TC – Olympic Marseille 14:6

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma