Férfi vízilabda Eb: ezüstérmes a magyar válogatott

Ezüstérmesként zárt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon, Varga Zsolt együttese a vasárnapi döntőben 10-7-re vereséget szenvedett a házigazda és olimpiai bajnok szerb csapattól.

A találkozót a szerbek parádés védekezése döntötte el, a magyarok a második félidőben csak két gólt dobtak. Dusan Mandic, az FTC légiósa négy góllal járult hozzá csapata sikeréhez.

A szerbek történetük során – Jugoszlávia eredményeivel együtt – a kilencedik alkalommal lettek a kontinens legjobbjai, 2018 után diadalmaskodtak újra.

A 13-szoros Európa-bajnok magyaroknak ez volt a kilencedik „klasszikus” döntőjük, hatodszor kell beérniük az ezüstéremmel, ám az örökrangsort így is toronymagasan vezetik a 13-8-6-os mutatójukkal.

Férfi Európa-bajnokság, Belgrád:

döntő:

Szerbia-Magyarország 10-7 (3-2, 2-3, 2-1, 3-1)

gólszerzők: Mandic 4, Lukic 2, Drasovic, Vico, Martinovic, Lazic 1-1, illetve Vigvári Ve. 3, Nagy Ák., Jansik Sz., Varga, Fekete 1-1

MAGYARORSZÁG: Vogel Soma – Fekete Gergő, Manhercz Krisztián, Vigvári Vince, Angyal Dániel, Jansik Szilárd, Nagy Ádám – cserék: Nagy Ákos, Vismeg Zsombor, Varga Vince, Kovács Péter, Vigvári Vendel, Tátrai Dávid.

MTI