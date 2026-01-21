Férfi vízilabda Eb: elődöntős a magyar válogatott

A magyar válogatott ötméteresekkel 15-14-re legyőzte a címvédő és világbajnok spanyol csapatot a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének zárófordulójában kedden, ezzel bejutott a legjobb négy közé.

A meccs hőse Vogel Soma volt, aki a rendes játékidőben és a végjátékban is két-két büntetőt hárított.

Varga Zsolt együttese ezzel megőrizte veretlenségét a spanyolokkal szemben a kontinensviadalok történetében: Ez volt a két csapat 21. összecsapása, a rivális egyszer sem győzött. A spanyolok 2018 óta a két olimpiát leszámítva minden világversenyen dobogósok voltak, ez a sorozat szakadt most meg.

A magyar csapatra két nap pihenő vár, a pénteki elődöntőben pedig jó eséllyel a görögökkel csap össze.

Férfi Európa-bajnokság, Belgrád:

középdöntő, 3. forduló, E csoport:

Magyarország-Spanyolország 15-14 (3-3, 2-2, 3-3, 3-3, 4-3) – ötméteresekkel

gólszerzők: Nagy Ák. 3, Manhercz, 2, Jansik Sz., Fekete, Vigvári Ve., Vismeg, Varga, Nagy Ád. 1-1, illetve Cabanas 4, Sanahuja, Biel 2-2, Granados, Tahull, Valera 1-1

Magyarország:

Vogel Soma – Fekete Gergő, Manhercz Krisztián, Vigvári Vince, Angyal Dániel, Jansik Szilárd, Nagy Ádám – cserék: Nagy Ákos, Vismeg Zsombor, Varga Vince, Kovács Péter, Vigvári Vendel, Tátrai Dávid

A két együttes 21. alkalommal csapott össze az Európa-bajnokságok történetében, s bár a spanyolok ebben a sorozatban a magyarokkal szembeni első sikerükre hajtottak, az előző évben hatból ötször legyőzték őket. A szingapúri világbajnokságon a csoportkörben és a fináléban is a negyedik negyedben kerekedtek felül.

MTI